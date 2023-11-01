В Петербурге пьяные тиктокеры довели маленького шпица до эпилепсии, снимая видео

В Санкт-Петербурге компания пьяных тиктокеров решила снять "крутое" видео с маленьким шпицем и чуть не отправила его на тот свет. Как пишет SHOT, изверги посадили собаку на крышу автомобиля и начали катать её под музыку. При резком торможении животное упало на асфальт: у него начались судороги, а из носа полилась кровь.

В Петербурге пьяные тиктокеры довели шпица до эпилепсии, снимая видео. Видео © VK / "Наша Каменка | Комендантский проспект"

Пользователи Сети делятся жуткими кадрами. Судя по ним, одна из владелиц шпица была слишком пьяна и в момент разбирательств устроила во дворе дебош. Жители "Чистого неба" сразу вызвали полицию, а одна из женщин написала на живодёров заявление.

Однако сразу после этого собака вернулась к мучителям. Визуально она уже отошла от стресса, но неизвестно, вызывали ли ей ветеринара. Теперь неравнодушная женщина, обратившаяся к правоохранителям, хочет забрать шпица себе. Правда, законных путей для этого нет.