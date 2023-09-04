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4 сентября, 16:29

Под Тюменью трое блогеров-живодёров до смерти забили енота поленом и выложили видео в Сеть

SHOT: Полиция проверяет видео с убийством енота поленом в Тюменской области

<p>Трое парней, забивших енота до смерти в Тюменской области. Обложка ©<a href="https://t.me/shot_shot/56512?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> SHOT</a></p>

Трое парней, забивших енота до смерти в Тюменской области. Обложка © SHOT

МВД проверяет видео, где житель Тюменской области забивает енота поленом. Как сообщает SHOT, трое парней поймали зверька у дороги и сняли очень жестокое видео, которое позже выложили в Сеть.

По данным телеграм-канала, непосредственно убивал зверька 24-летний Данил Хасанов, видео снимал 21-летний Алексей Шурыгин, третьим участником ролика стал Раниль Шарипов. Сначала приятели засунули енота в мешок, а потом отдали его на растерзание собаке. Однако та несильно заинтересовалась, поэтому Хасанов сам забил зверька.

Видео блогеров-живодёров не снискало успеха в Сети — они получили волну хейта и удалили ролик со своего канала. Однако инцидентом заинтересовались в полиции. Теперь парням грозит до трёх лет лишения свободы по статье за "Жестокое обращение с животными".

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Никита Никонов
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