Под Тюменью трое блогеров-живодёров до смерти забили енота поленом и выложили видео в Сеть

МВД проверяет видео, где житель Тюменской области забивает енота поленом. Как сообщает SHOT, трое парней поймали зверька у дороги и сняли очень жестокое видео, которое позже выложили в Сеть.

По данным телеграм-канала, непосредственно убивал зверька 24-летний Данил Хасанов, видео снимал 21-летний Алексей Шурыгин, третьим участником ролика стал Раниль Шарипов. Сначала приятели засунули енота в мешок, а потом отдали его на растерзание собаке. Однако та несильно заинтересовалась, поэтому Хасанов сам забил зверька.

Видео блогеров-живодёров не снискало успеха в Сети — они получили волну хейта и удалили ролик со своего канала. Однако инцидентом заинтересовались в полиции. Теперь парням грозит до трёх лет лишения свободы по статье за "Жестокое обращение с животными".