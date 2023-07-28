Платная игрушка: Россиянин посадил медвежонка на цепь и продавал туристам "бои" с ним

Житель Карачаево-Черкесии придумал жестокий аттракцион с медвежонком на привязи — мужчина за деньги предлагал желающим потискать животное, а за дополнительную плату — "вступить с мишкой в бой". Зоозащитники обвинили мужчину в истязании, после чего полиция Карачаево-Черкесии инициировала проверку, а видео с беззащитным косолапым наделало столько шума, что к делу подключилась прокуратура. Животное у живодёра уже изъяли.

Медвежонок, которого на плато Бермамыт поймал для заработка местный охотник. Видео © VK / Павел Пашков

Охотник заявлял, что "нашёл медвежонка-сироту в лесу и вообще спас его", а когда животное повзрослеет (через месяца два-три) и будет представлять опасность, отдаст мишку в заповедник. Однако в соцсетях утверждают, что мужчина никакой не спаситель и это уже не первый медвежонок.

Как уточняет kp.ru, бизнесмена видели с тремя беззащитными животными ещё прошлой осенью. Кто-то даже утверждал, что мужчина специально убивает медведиц и делает деньги на их потомстве. О двух прежних медвежатах, к слову, ничего не известно.

"Прокуратура <...> организовала проверку по факту жестокого обращения местного жителя с медвежонком на плато Бермамыт Малокарачаевского района КЧР", — сообщили в региональном ведомстве.