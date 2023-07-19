Стало известно о состоянии кота Гриши, которого изнасиловал изверг в Тверской области

Изнасилованный живодёром в Вышнем Волочке кот Гриша находится в критическом состоянии, у него развился некроз. Об этом рассказали в ветеринарной клинике "Оберег", где спасают животное. По словам специалистов, искалеченный бедолага с трудом передвигается, самостоятельно не ест.

"Немного передвигается на всех конечностях. Швы состоятельны. Хвост отёчный. Некроз в области анального сфинктера. Аппетит самостоятельный отсутствует, докорм принудительный через эзофагостому. Диурез мануально и самостоятельно непроизвольно. Дефекация отсутствует", — отметили представители ветклиники в беседе с NEWS.ru.

Грише уже провели некроэктомию — операцию по удалению нежизнеспособных тканей, однако коту предстоит ещё минимум два хирургических вмешательства. Специалисты обнаружили у него внутрисуставной перелом скакательного сустава, для его стабилизации нужен артродез. Кроме того, придётся делать ещё одну некроэктомию. Средства на лечение Гриши помогают собрать неравнодушные. Сейчас две девушки посменно помогают как сиделки с котиком, хоть это и запрещено в стационаре, но ветклиника пошла им навстречу.