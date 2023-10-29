"Не может ходить": В Нижнем Новгороде пытаются спасти пса Кругетса весом 100 кг
В Нижнем Новгороде волонтёры нашли пса весом 100 кг
В Нижнем Новгороде нашли пса, у которого диагностировали крайнюю степень ожирения. Собака по кличке Кругетс весит уже почти сто килограммов. В настоящее время пёс не может ходить, а большой вес приносит ему боль.
На странице приюта "Сострадание НН" во "ВКонтакте" отмечается, что Кругетса не могут поместить ни в один из боксов ветеринарной клиники.Чтобы медики смогли сделать ему рентген, псу нужно сбросить 50 кг. В настоящее время ему дают обезболивающее и диетический корм.
"На данный момент пса уже осмотрел диетолог, мы взяли анализы крови, потребуется ещё множество исследований на исключение эндокринных патологий", — пояснили волонтёры в приюте.
А ранее Лайф рассказывал, что в Вологде вернули к спасательной работе кота Беляша, которого отстранили от службы из-за нарушения диеты. Животному пришлось похудеть в экстренном порядке. Сейчас его вес составляет пять с половиной килограммов.