Вологодский кот-спасатель Беляш похудел и вернулся к работе

Кот-спасатель Беляш, которого отстранили от службы в Вологде из-за нарушения диеты, за две недели похудел на два килограмма и вернулся к работе. Об этом заявила представитель региональной аварийно-спасательной службы Надежда Сашина.

Кот-спасатель Беляш из Вологды вернулся к службе. Видео © VK / Спасатели Вологда

"Беляш вернулся на работу — уже неделю выезжает со спасателями. Кот был рад изменениям: у него всегда улица есть, всегда много пространства бегать, а тут раз — и бедолагу в квартире закрыли", — отметила она в беседе с РИА "Новости".

Сашина добавила, что рацион животного сильно поменялся. Сейчас он меньше ест и больше двигается. Причём ограничения в питании коту поначалу давались с трудом — он даже устраивал "голодные обмороки": долго смотрит на человека, а затем встаёт на задние лапки и падает на спину кверху лапами.

Сейчас Беляш весит 5,5 килограмма, что является нормальным показателем для годовалого кота. Также ему купили новые игрушки. Для полюбившегося местным жителям кота спасатели теперь хотят создать страничку в соцсетях. Среди сотрудников службы запущено голосование, чтобы определиться с платформой.