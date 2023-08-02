Толстый кот-спасатель Беляш отстранён от службы в Вологде из-за нарушения диеты

В аварийно-спасательной службе Вологды раскрыли страшную тайну о том, куда пропал Беляш — чёрный кот-спасатель, который особенно любим подписчиками в соцсетях. Оказалось, его временно отстранили от службы по причине лишнего веса. Пушистый спасатель теперь сидит на диете после обидного инцидента, когда он из-за толстых щёчек застрял между батареей и стеной и ему самому понадобилась помощь.

После инцидента с батареей Беляш согласился сесть на диету, но его прыти хватило ненадолго. Фото © vk.com / Спасатели Вологда

"На диету он сел, но кто-то его втихую подкармливал. Ну и, как вы понимаете, диета не дала результатов. С горем пополам доказали всем, что диета ему необходима. Строгая диета, питание по часам. Все были довольны такому, кроме Беляша. И он не придумал ничего лучше, чем съесть что-то с улицы, получив расстройство желудка", — рассказали вологодские спасатели на страничке своей службы во "ВКонтакте".

Сейчас Беляш восстанавливается после отравления дома у одного из сотрудников службы. Прогнозы у пушистого пройдохи хорошие, и вскоре он снова вернётся на служебный пост, но уже заметно постройневший.