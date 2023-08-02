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2 августа, 15:10

Толстый кот-спасатель Беляш отстранён от службы в Вологде из-за нарушения диеты

<p>Беляш — символ вологодских спасателей не просто на словах! Он лично бывал на вызовах, пока комплекция позволяла. Фото ©<a href="https://vk.com/ass_vologda?w=wall-204396037_512" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> vk.com / Спасатели Вологда </a></p>

Беляш — символ вологодских спасателей не просто на словах! Он лично бывал на вызовах, пока комплекция позволяла. Фото © vk.com / Спасатели Вологда

В аварийно-спасательной службе Вологды раскрыли страшную тайну о том, куда пропал Беляш — чёрный кот-спасатель, который особенно любим подписчиками в соцсетях. Оказалось, его временно отстранили от службы по причине лишнего веса. Пушистый спасатель теперь сидит на диете после обидного инцидента, когда он из-за толстых щёчек застрял между батареей и стеной и ему самому понадобилась помощь.

После инцидента с батареей Беляш согласился сесть на диету, но его прыти хватило ненадолго. Фото © vk.com / Спасатели Вологда

После инцидента с батареей Беляш согласился сесть на диету, но его прыти хватило ненадолго. Фото © vk.com / Спасатели Вологда

"На диету он сел, но кто-то его втихую подкармливал. Ну и, как вы понимаете, диета не дала результатов. С горем пополам доказали всем, что диета ему необходима. Строгая диета, питание по часам. Все были довольны такому, кроме Беляша. И он не придумал ничего лучше, чем съесть что-то с улицы, получив расстройство желудка", рассказали вологодские спасатели на страничке своей службы во "ВКонтакте".

Сейчас Беляш восстанавливается после отравления дома у одного из сотрудников службы. Прогнозы у пушистого пройдохи хорошие, и вскоре он снова вернётся на служебный пост, но уже заметно постройневший.

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Ранее Лайф рассказывал, как в Новосибирске спасают от ожирения толстую енотиху Лизу. При Лизиной комплекции её вес не должен составлять более восьми килограммов, а пушистая красотка отъелась аж до 14. Из-за тучности двигаться животному стало намного сложнее, так что пришлось идти на радикальные меры — диета, диета и ещё раз диета.

Алексей Берковиц
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