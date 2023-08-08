Много Барсиков и чуть меньше Пельмешек: Стало известно, как москвичи называют своих котов

"По статистике, москвичи чаще всего называют кошек Муся, Василиса и Барсик, однако попадаются и необычные имена — Пельмешка и Тимон", — приводит слова Шинкарук портал мэра и Правительства Москвы.

Напомним, сегодня, 8 августа 2023 года, по всему миру отмечается День кошек (International Cat Day). Одна из целей этого праздника — привлечь внимание к проблеме бездомных пушистиков. Интересно, что кошки — самые распространённые домашние животные в мире. Примерно 80% жителей планеты держат питомцев, и больше половины от их общего количества приходится именно на этих мяукающих созданий. Подробнее об этом дне читайте в материале Лайфа.