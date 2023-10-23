Умер самый старый пёс в мире Боби

В Португалии сегодня, 23 октября, ушёл из жизни самый старый пёс в мире Боби. По информации официального портала Книги рекордов Гиннесса, на момент смерти животному был 31 год и 165 дней.

Пёс родился 11 мая 1992 года, а в феврале этого года стал рекордсменом Книги рекордов Гиннесса. Данную породу (Рафейру ду Алентежу) изначально вывели для охраны домашнего скота. В среднем такие собаки живут 12–14 лет. Хозяин Боби Леонель Коста раскрыл секрет долголетия своего питомца. По его словам, пёс жил в тихой обстановке за городом, свободно гулял и ел еду без специй и соли. В мае мужчина устроил питомцу шикарный праздник по случаю дня рождения, пригласив более ста человек из разных стран.