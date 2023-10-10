Старейший в мире карликовый бегемот Риф умер в зоопарке Ростова-на-Дону

В зоопарке Ростова-на-Дону умер карликовый бегемот по кличке Риф, который являлся старейшим в мире. На момент смерти ему был 51 год, шесть месяцев и три дня. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка в своих соцсетях.

Карликовый бегемот по кличке Риф жуёт траву. Видео © Telegram / Ростовский-на-Дону зоопарк

Там рассказали, что Риф родился 7 апреля 1972 года в зоопарке США, а в 1973-м его перевезли в Калининград, где у него появилось потомство. Животное стало первым представителем карликовых бегемотов в России. В Ростов-на-Дону Рифа отправили в 1990 году.

"Высокую оценку работе наших зоологов с бегемотом дала куратор Базельского зоопарка (Швейцария) Беатрис Штек, отметив, что коллеги должны учиться у Ростовского зоопарка содержанию карликовых бегемотов", — говорится в сообщении.

Средняя продолжительность жизни карликовых бегемотов — 35 лет. Риф смог пережить своих сородичей, так как он обитал в отличных условиях, уточнили в пресс-службе зоопарка. Однако не всем животным так повезло. В настоящее время карликовые бегемоты находятся под угрозой исчезновения, всего в природе осталось больше тысячи особей, хотя ещё 30 лет насчитывалось около трёх тысяч. Эти животные обитают в Западной Африке.