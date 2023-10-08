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8 октября, 12:24

В Калининградском зоопарке в возрасте 33 лет умер старейший в мире сивуч Ким

<p>Умер старейший в мире сивуч Ким. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/kldzoo" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Калининградский зоопарк</a></p>

Умер старейший в мире сивуч Ким. Обложка © t.me / Калининградский зоопарк

Старейший в мире сивуч Ким в возрасте 33 лет скончался в Калининградском зоопарке.

"Сегодня ночью от нас ушёл сивуч Ким — самый старый сивуч в мире и любимец многих калининградцев", сообщил зоопарк в своём телеграм-канале.

Там отметили, что в природе самцы этих млекопитающих живут около 20 лет, поэтому сотрудники понимали скорый уход Кима и постарались сделать последние годы жизни сивуча спокойными и комфортными. В учреждении добавили, что Ким прожил жизнь в окружении заботы и любви.

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Ким родился в 1990 году на дальневосточном острове Тюлений, в два года попал в Московский цирк, а в 1997 году был привезён в Калининград, где оставшуюся жизнь дарил позитивные эмоции посетителям зоопарка.

Ранее стало известно, что в Московском зоопарке скончался белый медведь Диксон, которого год назад спасли в Красноярском крае. По словам врачей, причиной этого стала прогрессия поражения спинного мозга и вторичная инфекция мочевыводящих и дыхательных путей.

Александра Мышляева
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