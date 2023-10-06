Детёныш панды Диндин открыл глаза и недовольно поворчал на ветеринаров во время взвешивания

У пандёнка, который появился на свет в Московском зоопарке ещё в августе, открылись глазки. Кадры с детёнышем публикует гендиректор учреждения Светлана Акулова.

"Наша панда-малышка открыла глазки! Это произошло на 42-й день после её рождения", — говорится в тексте.

На видео малышка недовольно ворчит во время взвешивания, после чего, примирившись с ситуацией, начинает сладко дремать. Специалисты уточнили, что пандёнок уже реагирует на свет, но полноценно видеть начнёт только в двухмесячном возрасте — к концу октября. Сейчас вес детёныша составляет два килограмма 134 грамма.