Детёныш панды Диндин открыл глаза и недовольно поворчал на ветеринаров во время взвешивания
Гендиректор зоопарка в Москве показала детёныша панды Диндин, открывшего глаза
Детёныш панд Жуи и Диндин. Обложка © t.me / Светлана Акулова
У пандёнка, который появился на свет в Московском зоопарке ещё в августе, открылись глазки. Кадры с детёнышем публикует гендиректор учреждения Светлана Акулова.
Детёныш панд Жуи и Диндин. Видео © t.me / Светлана Акулова
"Наша панда-малышка открыла глазки! Это произошло на 42-й день после её рождения", — говорится в тексте.
Детёныш панд Жуи и Диндин. Фото © t.me / Светлана Акулова
На видео малышка недовольно ворчит во время взвешивания, после чего, примирившись с ситуацией, начинает сладко дремать. Специалисты уточнили, что пандёнок уже реагирует на свет, но полноценно видеть начнёт только в двухмесячном возрасте — к концу октября. Сейчас вес детёныша составляет два килограмма 134 грамма.
Напомним, панды Жуи и Диндин дали потомство в Московском зоопарке. Зоологи говорят, что это уникальное событие. Диндин оказалась заботливой мамой, она не отходит от своего малыша и постоянно обнимает его. Пол пандёнка стал известен спустя месяц после рождения — это девочка.