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6 октября, 15:16

Детёныш панды Диндин открыл глаза и недовольно поворчал на ветеринаров во время взвешивания

Гендиректор зоопарка в Москве показала детёныша панды Диндин, открывшего глаза

<p>Детёныш панд Жуи и Диндин. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/svetlanaakulova1/1171" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Светлана Акулова</a></p>

Детёныш панд Жуи и Диндин. Обложка © t.me / Светлана Акулова

У пандёнка, который появился на свет в Московском зоопарке ещё в августе, открылись глазки. Кадры с детёнышем публикует гендиректор учреждения Светлана Акулова.

Детёныш панд Жуи и Диндин. Видео © t.me / Светлана Акулова

"Наша панда-малышка открыла глазки! Это произошло на 42-й день после её рождения", — говорится в тексте.

Детёныш панд Жуи и Диндин. Фото © t.me / Светлана Акулова

Детёныш панд Жуи и Диндин. Фото © t.me / Светлана Акулова

На видео малышка недовольно ворчит во время взвешивания, после чего, примирившись с ситуацией, начинает сладко дремать. Специалисты уточнили, что пандёнок уже реагирует на свет, но полноценно видеть начнёт только в двухмесячном возрасте — к концу октября. Сейчас вес детёныша составляет два килограмма 134 грамма.

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Напомним, панды Жуи и Диндин дали потомство в Московском зоопарке. Зоологи говорят, что это уникальное событие. Диндин оказалась заботливой мамой, она не отходит от своего малыша и постоянно обнимает его. Пол пандёнка стал известен спустя месяц после рождения — это девочка.

Татьяна Миссуми
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