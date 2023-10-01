Панда Диндин и её месячная малышка показали, как нужно начинать воскресное утро

В Московском зоопарке показали, как родившийся чуть более месяца назад пандёнок сладко спит в обнимку со своей матерью Диндин. Фотографии трогательных отношений мамы и дочки публикует гендиректор учреждения Светлана Акулова.

Сегодняшнее дождливое воскресное утро пандёнок начал поздно, решив понежиться в тёплых объятиях матери. Косолапые удобно устроились на бамбуковых ветках и продолжили дремать. Пандёнок-непоседа успел несколько раз сменить позу во время сна, но всё-таки остался под боком Диндин. Малышка растёт не по дням, а по часам, к холодам почти готова — она уже облачилась в пандовую шубку.