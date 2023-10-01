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1 октября, 09:21

Панда Диндин и её месячная малышка показали, как нужно начинать воскресное утро

Московский зоопарк показал сладкий сон панды Диндин и её детёныша

<p>Панда Диндин с детёнышем. Фото © t.me / <a href="https://t.me/svetlanaakulova1/1154" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Светлана Акулова</a></p>

Панда Диндин с детёнышем. Фото © t.me / Светлана Акулова

В Московском зоопарке показали, как родившийся чуть более месяца назад пандёнок сладко спит в обнимку со своей матерью Диндин. Фотографии трогательных отношений мамы и дочки публикует гендиректор учреждения Светлана Акулова.

Панда Диндин с детёнышем. Фото © t.me / Светлана Акулова

Панда Диндин с детёнышем. Фото © t.me / Светлана Акулова

Панда Диндин с детёнышем. Фото © t.me / Светлана Акулова

Панда Диндин с детёнышем. Фото © t.me / Светлана Акулова

Сегодняшнее дождливое воскресное утро пандёнок начал поздно, решив понежиться в тёплых объятиях матери. Косолапые удобно устроились на бамбуковых ветках и продолжили дремать. Пандёнок-непоседа успел несколько раз сменить позу во время сна, но всё-таки остался под боком Диндин. Малышка растёт не по дням, а по часам, к холодам почти готова — она уже облачилась в пандовую шубку.

It's a girl: Пол детёныша панды Диндин объявлен спустя месяц после рождения

It's a girl: Пол детёныша панды Диндин объявлен спустя месяц после рождения

Напомним, панды Жуи и Диндин дали потомство в Московском зоопарке. Зоологи говорят, что это уникальное событие. Диндин оказалась заботливой мамой, она не отходит от своего малыша, у которого недавно появилась "пандовая жилеточка", прямо как у родителей.

Татьяна Миссуми
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