Панда Диндин и её месячная малышка показали, как нужно начинать воскресное утро
Московский зоопарк показал сладкий сон панды Диндин и её детёныша
В Московском зоопарке показали, как родившийся чуть более месяца назад пандёнок сладко спит в обнимку со своей матерью Диндин. Фотографии трогательных отношений мамы и дочки публикует гендиректор учреждения Светлана Акулова.
Сегодняшнее дождливое воскресное утро пандёнок начал поздно, решив понежиться в тёплых объятиях матери. Косолапые удобно устроились на бамбуковых ветках и продолжили дремать. Пандёнок-непоседа успел несколько раз сменить позу во время сна, но всё-таки остался под боком Диндин. Малышка растёт не по дням, а по часам, к холодам почти готова — она уже облачилась в пандовую шубку.
Напомним, панды Жуи и Диндин дали потомство в Московском зоопарке. Зоологи говорят, что это уникальное событие. Диндин оказалась заботливой мамой, она не отходит от своего малыша, у которого недавно появилась "пандовая жилеточка", прямо как у родителей.