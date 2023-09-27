В США нашли аквариумную рыбку, которой может быть 100 лет

В США учёные из Калифорнийской академии наук выяснили, что рыбка Мафусаил, которая считалась одной из самых старых в мире, ещё старше, чем они думали изначально. Об этом сообщает Oddity Central.

Самая старая аквариумная рыбка в мире Мафусаил. Фото © Oddity Central

Специалисты выяснили, что Мафусаилу от 92 до 100 лет. При этом раньше считалось, что рыбке "только" 84 года. Мафусаил оказался в Соединённых Штатах в 1938 году, прибыв на пароходе из Австралии. Учёные считают, что он является самой старой аквариумной рыбой в мире.

Мафусаил относится к двоякодышащим. Такие рыбы могут обитать и на суше, и в воде. По словам сотрудников, которые смотрят за долгожителем, он выглядит довольным и счастливым. Также учёные отметили, что с возрастом у рыб меняется позвоночник, мутнеют глаза и появляется собственная "седина". Однако у Мафусаила подобные старческие признаки отсутствуют.

"Не знаем, связано ли это с её возрастом, но физически эта рыба отличается от старых рыб", — подчеркнули специалисты.

Репортаж о самой старой аквариумной рыбке в мире по имени Мафусаил. Видео © YouTube / ABC7 News Bay Area