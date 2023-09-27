В США нашли аквариумную рыбку, которой может быть 100 лет
OC: Аквариумная рыбка Мафусаил признана самой старой в мире — ей от 92 до 100 лет
В США учёные из Калифорнийской академии наук выяснили, что рыбка Мафусаил, которая считалась одной из самых старых в мире, ещё старше, чем они думали изначально. Об этом сообщает Oddity Central.
Самая старая аквариумная рыбка в мире Мафусаил. Фото © Oddity Central
Специалисты выяснили, что Мафусаилу от 92 до 100 лет. При этом раньше считалось, что рыбке "только" 84 года. Мафусаил оказался в Соединённых Штатах в 1938 году, прибыв на пароходе из Австралии. Учёные считают, что он является самой старой аквариумной рыбой в мире.
Мафусаил относится к двоякодышащим. Такие рыбы могут обитать и на суше, и в воде. По словам сотрудников, которые смотрят за долгожителем, он выглядит довольным и счастливым. Также учёные отметили, что с возрастом у рыб меняется позвоночник, мутнеют глаза и появляется собственная "седина". Однако у Мафусаила подобные старческие признаки отсутствуют.
"Не знаем, связано ли это с её возрастом, но физически эта рыба отличается от старых рыб", — подчеркнули специалисты.
Репортаж о самой старой аквариумной рыбке в мире по имени Мафусаил. Видео © YouTube / ABC7 News Bay Area
Ранее Лайф писал, что 24 сентября у побережья египетского Марса-эль-Алама заметили китовую акулу, самую большую рыбу в мире. Её средняя длина достигает 13 метров, а максимальный вес составляет 21 тонну. Данный вид, несмотря на свой грозный внешний облик и огромные размеры, неопасен для человека.
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