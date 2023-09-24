Четырёхметровый аллигатор с человеческими останками в пасти найден во Флориде
В американской Флориде был обнаружен четырёхметровый аллигатор, из пасти которого торчали останки человека, животное усыпили. О случившемся пишет The Guardian.
Хищника выловили в канале Ларго ещё 22 сентября, после чего усыпили "гуманным способом", уточнили в местной полиции. Теперь правоохранители намерены установить личность погибшего человека, а также точную причину его гибели. Как допустили правоохранители, аллигатор мог схватить свою жертву уже после смерти.
Ранее сообщалось, что 29-летний футболист любительской команды "Депортиво Каньяс" из Коста-Рики Хесус Альберто Лопес Ортис погиб на реке при нападении на него крокодила.
ТАСС / EPA / CJ GUNTHER