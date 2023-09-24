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24 сентября, 15:23

Четырёхметровый аллигатор с человеческими останками в пасти найден во Флориде

В американской Флориде был обнаружен четырёхметровый аллигатор, из пасти которого торчали останки человека, животное усыпили. О случившемся пишет The Guardian.

Хищника выловили в канале Ларго ещё 22 сентября, после чего усыпили "гуманным способом", уточнили в местной полиции. Теперь правоохранители намерены установить личность погибшего человека, а также точную причину его гибели. Как допустили правоохранители, аллигатор мог схватить свою жертву уже после смерти.

Пострадавшая от нападения акулы на курорте Дахаб оказалась египтянкой

Пострадавшая от нападения акулы на курорте Дахаб оказалась египтянкой

Ранее сообщалось, что 29-летний футболист любительской команды "Депортиво Каньяс" из Коста-Рики Хесус Альберто Лопес Ортис погиб на реке при нападении на него крокодила.

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ТАСС / EPA / CJ GUNTHER

Татьяна Миссуми
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