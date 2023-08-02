Крокодил съел 29-летнего футболиста из Коста-Рики
В Коста-Рике 29-летнего футболиста "Депортиво Каньяс" Ортиса съел крокодил
Хесус Альберто Лопес Ортис. Обложка © ФК "Депортиво Каньяс".
29-летний футболист любительской команды "Депортиво Каньяс" из Коста-Рики Хесус Альберто Лопес Ортис погиб на реке при нападении на него крокодила, сообщает The Sun.
Несчастный случай произошёл в провинции Гуанакасте, когда футболист отдыхал на реке Каньяс. Рептилия спокойно продолжала плавать по реке, пока на место не прибыли полицейские. Они застрелили животное и вызволили тело спортсмена. В пресс‑службе футбольного клуба отметили, что хоронить Лопеса пришли около тысячи человек.
"Это очень cложный день для вcех. Мы будем помнить тебя как тренера, футболиcта, а также как отца. Ты вcегда будешь в наших cердцах. Лети выcоко, друг", — говорится в письме от команды.
Ранее в штате Южная Каролина при нападении аллигатора погибла женщина. Животное напало на несчастную американку, когда та выгуливала утром свою собаку.