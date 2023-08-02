Регион

Уведомления отключены

2 августа, 15:50
15695

Крокодил съел 29-летнего футболиста из Коста-Рики

В Коста-Рике 29-летнего футболиста "Депортиво Каньяс" Ортиса съел крокодил

<p>Хесус Альберто Лопес Ортис. Обложка © ФК "Депортиво Каньяс".</p>

Хесус Альберто Лопес Ортис. Обложка © ФК "Депортиво Каньяс".

29-летний футболист любительской команды "Депортиво Каньяс" из Коста-Рики Хесус Альберто Лопес Ортис погиб на реке при нападении на него крокодила, сообщает The Sun.

Несчастный случай произошёл в провинции Гуанакасте, когда футболист отдыхал на реке Каньяс. Рептилия спокойно продолжала плавать по реке, пока на место не прибыли полицейские. Они застрелили животное и вызволили тело спортсмена. В пресс‑службе футбольного клуба отметили, что хоронить Лопеса пришли около тысячи человек.

"Это очень cложный день для вcех. Мы будем помнить тебя как тренера, футболиcта, а также как отца. Ты вcегда будешь в наших cердцах. Лети выcоко, друг", — говорится в письме от команды.

"Мы любим друг друга": Мэр мексиканского города женился на крокодиле

"Мы любим друг друга": Мэр мексиканского города женился на крокодиле

Ранее в штате Южная Каролина при нападении аллигатора погибла женщина. Животное напало на несчастную американку, когда та выгуливала утром свою собаку.

Ирина Фальке
  • Новости
  • Коста-Рика
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров