Крокодил съел 29-летнего футболиста из Коста-Рики

29-летний футболист любительской команды "Депортиво Каньяс" из Коста-Рики Хесус Альберто Лопес Ортис погиб на реке при нападении на него крокодила, сообщает The Sun.

Несчастный случай произошёл в провинции Гуанакасте, когда футболист отдыхал на реке Каньяс. Рептилия спокойно продолжала плавать по реке, пока на место не прибыли полицейские. Они застрелили животное и вызволили тело спортсмена. В пресс‑службе футбольного клуба отметили, что хоронить Лопеса пришли около тысячи человек.

"Это очень cложный день для вcех. Мы будем помнить тебя как тренера, футболиcта, а также как отца. Ты вcегда будешь в наших cердцах. Лети выcоко, друг", — говорится в письме от команды.