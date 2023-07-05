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5 июля, 00:32

CBS: В Южной Каролине при нападении аллигатора погибла женщина

В американском штате Южная Каролина из-за нападения аллигатора погибла женщина. Об этом сообщает местный офис шерифа.

"Аллигатор был безопасно убран с территории, и тело женщины было обнаружено", — цитирует телеканал CBS заявление офиса шерифа округа Бифорт.

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Очевидцы сняли на видео, как крокодил принёс спасателям тело утонувшего ребёнка

Нападение произошло утром, когда погибшая женщина гуляла с собакой. Женщине было 69 лет, она являлась местной жительницей.

Ранее мэр мексиканского городка Сан-Педро-Уамелула Виктор Хьюго Соса сыграл свадьбу с самкой крокодила. Такая церемония — дань традиции, согласно которой вступивший в брак обретает удачу.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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