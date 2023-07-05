CBS: В Южной Каролине при нападении аллигатора погибла женщина
В американском штате Южная Каролина из-за нападения аллигатора погибла женщина. Об этом сообщает местный офис шерифа.
"Аллигатор был безопасно убран с территории, и тело женщины было обнаружено", — цитирует телеканал CBS заявление офиса шерифа округа Бифорт.
Нападение произошло утром, когда погибшая женщина гуляла с собакой. Женщине было 69 лет, она являлась местной жительницей.
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