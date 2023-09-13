Пострадавшая от нападения акулы на курорте Дахаб оказалась египтянкой
Покусанная акулой у побережья курорта Дахаб девушка оказалась гражданкой Египта. Подробности о пострадавшей озвучили в Министерстве окружающей среды североафриканского государства.
В ведомстве подчеркнули, что в рамках расследования причин происшествия будет создана специальная комиссия. Её членам предстоит оценить ситуацию, а также разработать меры по недопущению повторения подобных инцидентов в дальнейшем.
Акула напала на египтянку на побережье курорта Дахаб. Видео © X / عربي بوست
О нападении морского хищника на отдыхающую в 100 километрах от Шарм-эль-Шейха стало известно 13 сентября. По словам очевидцев, акула укусила девушку за плечо. Пострадавшая была госпитализирована в бессознательном состоянии, однако врачам удалось стабилизировать его. Агрессивное животное пытались поймать при помощи гарпунов, но ему удалось скрыться.
Ранее пляжи в районе Дахаба неоднократно закрывались для купания и рыбалки из-за обнаружения акул. В последний раз подобный случай произошёл 16 августа. А 8 июня из-за нападения хищника на популярном курорте Хургада скончался гражданин России.
Кадр видео X / عربي بوست