Пострадавшая от нападения акулы на курорте Дахаб оказалась египтянкой

Покусанная акулой у побережья курорта Дахаб девушка оказалась гражданкой Египта. Подробности о пострадавшей озвучили в Министерстве окружающей среды североафриканского государства.

В ведомстве подчеркнули, что в рамках расследования причин происшествия будет создана специальная комиссия. Её членам предстоит оценить ситуацию, а также разработать меры по недопущению повторения подобных инцидентов в дальнейшем.

Акула напала на египтянку на побережье курорта Дахаб. Видео © X / عربي بوست

О нападении морского хищника на отдыхающую в 100 километрах от Шарм-эль-Шейха стало известно 13 сентября. По словам очевидцев, акула укусила девушку за плечо. Пострадавшая была госпитализирована в бессознательном состоянии, однако врачам удалось стабилизировать его. Агрессивное животное пытались поймать при помощи гарпунов, но ему удалось скрыться.