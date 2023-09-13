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13 сентября, 15:49

Акула снова напала на туриста на египетском курорте

"Москва 24": Акула напала на человека в Египте

Акула напала на человека в Египте, инцидент произошёл на курорте Даха в 100 километрах от Шарм-эш-Шейха. Об этом сообщил россиянин, ставший очевидцем.

"Мне сказали, что на девушку напала акула, укусила её за плечо. А далее все катера с гарпуном гонялись за акулой около двух часов. Сомневаюсь, что её поймали, скорее всего, просто прогнали", — рассказал он "Москве 24".

По словам мужчины, пострадавшую госпитализировали в бессознательном состоянии.

Акула напала на человека на курорте Даха в Египте. Видео © "Москва 24"

"Крови вытекло много": 65-летнюю украинку с трудом вырвали из пасти акулы на пляже в Нью-Йорке

"Крови вытекло много": 65-летнюю украинку с трудом вырвали из пасти акулы на пляже в Нью-Йорке

Напомним, ранее всю Россию и Египет шокировало нападение акулы в Хургаде на 23-летнего российского туриста. Парень погиб на глазах у родных в зубах хищника. На Украине циничнейшим образом отреагировали на трагедию — предложением установить памятник рыбе, растерзавшей россиянина. А египтяне, напротив, решили повесить мемориальную доску в память о погибшем туристе.

Акулы напали на катамаран кругосветной экспедиции с россиянами в Тихом океане

Акулы напали на катамаран кругосветной экспедиции с россиянами в Тихом океане

Обложка ©

Unsplash

Александра Вишнякова
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