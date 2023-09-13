Акула снова напала на туриста на египетском курорте

Акула напала на человека в Египте, инцидент произошёл на курорте Даха в 100 километрах от Шарм-эш-Шейха. Об этом сообщил россиянин, ставший очевидцем.

"Мне сказали, что на девушку напала акула, укусила её за плечо. А далее все катера с гарпуном гонялись за акулой около двух часов. Сомневаюсь, что её поймали, скорее всего, просто прогнали", — рассказал он "Москве 24".