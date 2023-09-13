Акула снова напала на туриста на египетском курорте
"Москва 24": Акула напала на человека в Египте
Акула напала на человека в Египте, инцидент произошёл на курорте Даха в 100 километрах от Шарм-эш-Шейха. Об этом сообщил россиянин, ставший очевидцем.
"Мне сказали, что на девушку напала акула, укусила её за плечо. А далее все катера с гарпуном гонялись за акулой около двух часов. Сомневаюсь, что её поймали, скорее всего, просто прогнали", — рассказал он "Москве 24".
По словам мужчины, пострадавшую госпитализировали в бессознательном состоянии.
Акула напала на человека на курорте Даха в Египте. Видео © "Москва 24"
Напомним, ранее всю Россию и Египет шокировало нападение акулы в Хургаде на 23-летнего российского туриста. Парень погиб на глазах у родных в зубах хищника. На Украине циничнейшим образом отреагировали на трагедию — предложением установить памятник рыбе, растерзавшей россиянина. А египтяне, напротив, решили повесить мемориальную доску в память о погибшем туристе.