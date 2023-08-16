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16 августа, 08:15

В Египте на популярном курорте снова закрыли пляжи из-за акулы

На курорте Дахаб в Египте закрыли пляжи из-за замеченной у берега акулы

На популярном курорте Египта заметили акулу. Как рассказал глава управления из Министерства окружающей среды Мохамед Салем, хищницу увидели возле побережья в районе Дахаба. Из-за этого пляжи было решено закрыть для купания, дайвинга и рыбалки.

Как пишет Al-Masry al-Youm, пока о несчастных случаях не сообщалось, продолжительность запрета зависит от ситуации.

"Крови вытекло много": 65-летнюю украинку с трудом вырвали из пасти акулы на пляже в Нью-Йорке

"Крови вытекло много": 65-летнюю украинку с трудом вырвали из пасти акулы на пляже в Нью-Йорке

Напомним, ранее всю Россию и Египет шокировало нападение акулы в Хургаде на 23-летнего российского туриста. Парень погиб на глазах у родных в зубах хищника. Акулу после этого поймали, но пляж временно закрыли для посещения. На Украине циничнейшим образом отреагировали на трагедию — предложением установить памятник рыбе, растерзавшей россиянина. А египтяне, напротив, решили повесить мемориальную доску в память о погибшем туристе.

Составлен топ-5 правил, которые спасут от встречи с акулой

Составлен топ-5 правил, которые спасут от встречи с акулой

Обложка ©

Unsplash

Александра Вишнякова
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