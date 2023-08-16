В Египте на популярном курорте снова закрыли пляжи из-за акулы

На популярном курорте Египта заметили акулу. Как рассказал глава управления из Министерства окружающей среды Мохамед Салем, хищницу увидели возле побережья в районе Дахаба. Из-за этого пляжи было решено закрыть для купания, дайвинга и рыбалки.