В Египте на популярном курорте снова закрыли пляжи из-за акулы
На курорте Дахаб в Египте закрыли пляжи из-за замеченной у берега акулы
На популярном курорте Египта заметили акулу. Как рассказал глава управления из Министерства окружающей среды Мохамед Салем, хищницу увидели возле побережья в районе Дахаба. Из-за этого пляжи было решено закрыть для купания, дайвинга и рыбалки.
Как пишет Al-Masry al-Youm, пока о несчастных случаях не сообщалось, продолжительность запрета зависит от ситуации.
Напомним, ранее всю Россию и Египет шокировало нападение акулы в Хургаде на 23-летнего российского туриста. Парень погиб на глазах у родных в зубах хищника. Акулу после этого поймали, но пляж временно закрыли для посещения. На Украине циничнейшим образом отреагировали на трагедию — предложением установить памятник рыбе, растерзавшей россиянина. А египтяне, напротив, решили повесить мемориальную доску в память о погибшем туристе.