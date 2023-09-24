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24 сентября, 14:14

У побережья Египта заметили самую большую в мире акулу

Cairo24: У побережья египетского Марса-эль-Алама заметили китовую акулу

<p>Китовая акула. Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">wikipedia.org</a></p>

Китовая акула. Обложка © wikipedia.org

У побережья египетского курорта Марса-эль-Алам заметили китовую акулу — самую большую рыбу в мире. Об этом пишет портал Cairo24.

Акулу увидели несколько дайверов, погрузившихся в Красное море. Считается, что данный вид, несмотря на свой грозный внешний вид и внушительные размеры, не представляет опасности для человека. Её средняя длина составляет 13 метров, а максимальный вес — 21 тонну.

Питается такая "рыбка" в основном планктоном. Китовая акула находится на грани исчезновения.

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Однако не все египетские акулы безопасны для человека. Так, 13 сентября стало известно о нападении хищницы на женщину, которая оказалась гражданкой Египта. Пострадавшая перенесла несколько операций и потеряла руку.

Матвей Константинов
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