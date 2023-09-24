У побережья Египта заметили самую большую в мире акулу

У побережья египетского курорта Марса-эль-Алам заметили китовую акулу — самую большую рыбу в мире. Об этом пишет портал Cairo24.

Акулу увидели несколько дайверов, погрузившихся в Красное море. Считается, что данный вид, несмотря на свой грозный внешний вид и внушительные размеры, не представляет опасности для человека. Её средняя длина составляет 13 метров, а максимальный вес — 21 тонну.