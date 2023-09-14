Потерявшая руку после кровожадного укуса акулы в Египте перенесла несколько операций

Врачи стабилизировали состояние девушки, на которую в Египте напала акула. Пострадавшая перенесла несколько операций и сейчас находится в сознании. Об этом сообщает SHOT и рассказывает подробности произошедшего.

По данным телеграм-канала, кровожадная хищница напала на 34-летнюю Зайнаб Ахмед Мохамед на курорте Дахаб всего в ста километрах от Шарм-эш-Шейха. Александрийка начала громко кричать, барахтаться в воде и чудом отбилась от акулы, однако на берег вышла уже без левой руки. Благодаря незамедлительной помощи охраны ближайшего отеля жертва осталась жива и не умерла от потери крови.