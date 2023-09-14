Потерявшая руку после кровожадного укуса акулы в Египте перенесла несколько операций
SHOT: Врачи стабилизировали состояние девушки, на которую в Египте напала акула
Врачи стабилизировали состояние девушки, на которую в Египте напала акула. Пострадавшая перенесла несколько операций и сейчас находится в сознании. Об этом сообщает SHOT и рассказывает подробности произошедшего.
По данным телеграм-канала, кровожадная хищница напала на 34-летнюю Зайнаб Ахмед Мохамед на курорте Дахаб всего в ста километрах от Шарм-эш-Шейха. Александрийка начала громко кричать, барахтаться в воде и чудом отбилась от акулы, однако на берег вышла уже без левой руки. Благодаря незамедлительной помощи охраны ближайшего отеля жертва осталась жива и не умерла от потери крови.
"Дахабскую акулу" — так её прозвали местные — до сих пор не поймали. Пляж всё ещё закрыт для отдыхающих. При этом египетские власти сообщили, что закупили устройства слежения на миллионы долларов для того, чтобы контролировать передвижение акул и предотвратить новые случаи нападения на туристов.
Как уже рассказывал Лайф, о нападении акулы стало известно 13 сентября. При этом если раньше хищникам попадались иностранные граждане, то на этот раз не повезло местной — пострадавшая оказалась гражданкой Египта. Так, например, до этого жуткого инцидента нападению подвергся 23-летний российский турист, погибший в зубах хищника прямо на глазах у родных. Местные жители в память о нём решили повесить мемориальную доску.
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