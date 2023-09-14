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14 сентября, 14:36

Эксперт рассказал, на какое море ехать, если страх быть съеденным акулой превыше всего

Эксперт Мкртчян посоветовал отдыхать на Чёрном море тем, кто боится акул

Российские туристы отдыхают в Египте с 1995 года, и за всё это время лишь трое из них подверглись нападению акул. Об этом в беседе с НСН рассказал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. Он напомнил, что ежегодно в среднем только один человек становится целью этих хищников.

"Конечно, ничего хорошего в этом нет, но и ничего слишком страшного тоже", отметил эксперт.

Мкртчян посоветовал тем россиянам, что боятся акул, уезжать в отпуск на Чёрное море — единственное, в котором не обитают опасные для человека хищники. Египет же, указал он, вполне безопасен, а Дахаб, где и произошло резонансное нападение, находится далеко от популярных у наших сограждан Шарм-эль-Шейха и Хургады.

"Если же боитесь отдыхать в Египте, есть множество рейсов на Кубу, в Венесуэлу, на Мальдивы, в Таиланд, в ОАЭ и даже в Мьянму", — добавил собеседник издания.

Кроме того, напомнил эксперт, мировые учёные, в том числе и российские, давно доказали отсутствие у акул интереса к людям как пище. Однако они могут спутать человека, например, с тюленем или моржом.

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Напомним, вчера, 13 сентября, на египетском курорте Дахаб акула напала на девушку. По словам очевидца, её госпитализировали в бессознательном состоянии. Оказалось, что она является гражданкой Египта.

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Матвей Константинов
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