Водителя авто в центре Москвы, внутри которого находится кот, забрали в психушку

Новость о коте, запертом внутри автомобиля в центре Москвы, наделала много шума. Как говорят очевидцы, собравшиеся у авто, водителя забрали в психиатрическую клинику. Об этом сообщает SHOT.

Обстановка в центре Москвы, где кот оказался заблокирован в авто. Видео © t.me / SHOT

По данным телеграм-канала, владельцем злополучной машины оказалась некая 61-летняя Людмила Ю. из Волгоградской области, однако очевидцы говорят, что за рулём находился мужчина — он достал церковные принадлежности и стал называть себя пророком, вот только такие громкие заявления понравились не всем. В итоге его отправили на обследование в психиатрическую клинику, а кота оставили в салоне.

40-летний Алексей Ю. Фото © t.me / SHOT

Как пишет SHOT, это сын владелицы авто — 40-летний Алексей Ю. Он живёт в Подмосковье, увлекается магией и продаёт бытовую химию. При этом родственники говорят, что он не выходил на связь с 29 октября.

В эти минуты вокруг машины собралась целая толпа, особо впечатлительные девушки даже плачут. Неравнодушные люди порывались разбить стекло внедорожника, однако им не дали это сделать прибывшие на место полицейские. Приютить пушистого беднягу, кстати, готовы сразу несколько человек.