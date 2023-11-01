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1 ноября, 11:47

Кота, которого спасали всей Москвой, вызволили из запертой машины

Кота, который четыре дня просидел в припаркованном авто в центре Москвы, спасли

Кота, который четыре дня просидел в запертой машине в центре Москвы, спасли, сообщает корреспондент Лайфа с места событий. Пока питомца отвезли в отдел полиции.

Кота, который четыре дня просидел в припаркованном авто в центре Москвы, спасли. Видео © LIFE

Напомним, в центре Москвы развернулась целая спасательная операция после того, как на паркове у Большого театра заметили запертого в машине кота. Очевидцы заявили, что пушистик просидел в салоне четыре дня. Люди сразу начали искать его хозяина, вызвали на место полицию и спасателей. Позже появилась информация, что водителя авто забрали в психиатрическую клинику. По нашим данным, мужчина живёт в Подмосковье, увлекается магией и продаёт бытовую химию. При этом родственники говорят, что он не выходил на связь как раз с 29 октября, когда на парковке и появилась машина.

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LIFE

Александра Вишнякова
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