Кота, которого спасали всей Москвой, вызволили из запертой машины

Напомним, в центре Москвы развернулась целая спасательная операция после того, как на паркове у Большого театра заметили запертого в машине кота. Очевидцы заявили, что пушистик просидел в салоне четыре дня. Люди сразу начали искать его хозяина, вызвали на место полицию и спасателей. Позже появилась информация, что водителя авто забрали в психиатрическую клинику. По нашим данным, мужчина живёт в Подмосковье, увлекается магией и продаёт бытовую химию. При этом родственники говорят, что он не выходил на связь как раз с 29 октября, когда на парковке и появилась машина.