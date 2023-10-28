7 нелепых мифов о мужчинах, в которые до сих пор верят неопытные женщины
Он не учился на слесаря, электрика и личного водителя, у него другие приоритеты. Но почему-то мало кто вызывает сантехника, если в доме есть глава семейства. Ты что, не мужик?
Женщины, не имеющие достаточного опыта в общении с противоположным полом, обычно верят в некоторые мифы о парнях. Находящиеся под властью стереотипов, навязанных ещё их мамами, такие дамы с трудом решаются на отношения, а зря! Итак, во что многие верят, хотя эти стереотипы канули в Лету?
Миф 1. Мужчине не нужны отношения
Женщины до сих пор верят в стереотип, что мужчина не заинтересован в серьёзных отношениях, но это совсем не так. Фото © Freepik / drobotdean
Отношения мужчинам очень нужны, и они страдают, если их нет. Парни, конечно, могут делать вид, что им это не так уж и необходимо. Но на самом деле всё не так. Что ни говори, а мужчинам важно чувствовать себя нужными, ощущать эмоциональную близость, понимание и тёплые объятия. Просто среди них многие считают это слабостью, основываясь, опять же, на социальных установках, в которые когда-то вдруг все поверили. Вот только от них же потом и страдают.
Миф 2. Мужчинам наплевать, как они выглядят
Совершенно не понятно, откуда растут ноги у этого мифа. Те времена, когда отечественная лёгкая промышленность поставляла на рынок нечто совсем уж мрачное, давно прошли. Впрочем, и тогда мужчины умудрялись модничать. Сейчас же они просиживают свои узкие штаны в барбершопах, где им укладывают бороды, регулярно посещают фитнес-клубы и пристально следят за тем, кеды какого цвета нужно носить в этом сезоне. И всё это парни, конечно, делают только для того, чтобы убить время, да-да. Бывает, заняться больше нечем.
Миф 3. Все мужики изменяют
Если мужчине представится удобный случай, он обязательно изменит, убеждены многие женщины, однако это не более чем очередной гендерный стереотип. Фото © Freepik
Изменяют далеко не все мужчины. Их поведение зависит от воспитания, от того, что говорила мама о женщинах, как вёл себя отец. Проводилось много исследований на тему мужской измены. Опросы показали, что изменивший один раз партнёр чаще всего изменит снова. Если же у второй половинки есть внутренний запрет на измену, он не изменит своей любимой.
Миф 4. Мужчинам нужен только секс
Представители сильного пола ждут от отношений многого, впрочем, как и дамы, в том числе и секса. И это, как сказала бы Елена Малышева, норма. Однако это не означает желания только секса. Занятие любовью — это действительно важнейшая часть здоровых отношений. Но существует огромное количество женщин, которые также любят интим и выбирают себе партнёров со схожими предпочтениями и уровнем либидо. Вы удивитесь, но у мужчин есть чувства, они, вообще-то, хотят обнимашек, поцелуев, интеллектуальных бесед, а не только тупого спаривания. Перестаньте их недооценивать.
Миф 5. Мужчины не плачут
Один из наиболее разрушающих психику стереотипов — это то, что настоящий мужик не плачет. Плачет, ещё как! У всех есть право на любое чувство вне зависимости от гендера. Фото © Freepik / pressfoto
Парни не плачут, а если и да, то это уже не настоящий мужчина, а маменькин сынок. Подобные суждения — стыдоба. Нет ничего более искреннего и настоящего, чем плачущий представитель сильного пола. Женщины могут пускать слёзы по пустякам — от плохого настроения или сломанного ногтя. Если же плачет мужчина — это действительно серьёзно.
Слёзы — мощный антистресс. Есть мнение, что в них содержатся гормоны стресса пролактин и кортизол, их выведение во время рыданий мгновенно облегчает состояние. Кстати, иногда настоящему мужику бывает полезно поплакать не с пацанами в бане, жалуясь на жену, а вместе с ней. Помните об этом, дорогие дамы.
Миф 6. Мужчины ненавидят шопинг
Долгие прогулки по магазинам могут раздражать мужчин, им захочется поскорее пойти домой. Представляете, у женщин тоже так бывает! Но это не значит, что они не любят шопинг. Уверяем вас, парням достаточно обзавестись деньгами и показать интересные вещи, как они смогут растранжирить всё накопленное состояние на кроссовки, рубашки и стильные джинсы.
Миф 7. Мужчинам важна только внешность
Семь устаревших стереотипов о мужчинах, в которые верят только неудачницы. Фото © Freepik / gpointstudio
Внешности недостаточно. Она, конечно, может сначала привлекать, но потом на первый план выходят качества характера и восприятие себя, то есть самооценка. Да, безусловно, привлекает парней красота, подкупает интеллект, но удерживает только женское внутреннее состояние. Находясь рядом с дамой, парни неосознанно его считывают. Они тянутся к наполненной созидательной энергией партнёрше, чувствуя её харизму и уверенность в себе. Это вдохновляет их на новые свершения. Если в контакте с вами парень чувствует себя сильным, уверенным, мужественным и необходимым, то он с вами — навек. При отсутствии женственности мужчина будет испытывать дискомфорт. Поэтому дайте ему возможность быть самим собой. Не стоит демонстрировать качества, якобы присущие мужчинам. Они не так глупы, чтобы вестись исключительно на смазливые лица и длинные ноги.
Отношения / Психология
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