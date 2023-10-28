7 нелепых мифов о мужчинах, в которые до сих пор верят неопытные женщины

Женщины, не имеющие достаточного опыта в общении с противоположным полом, обычно верят в некоторые мифы о парнях. Находящиеся под властью стереотипов, навязанных ещё их мамами, такие дамы с трудом решаются на отношения, а зря! Итак, во что многие верят, хотя эти стереотипы канули в Лету?

Миф 1. Мужчине не нужны отношения

Женщины до сих пор верят в стереотип, что мужчина не заинтересован в серьёзных отношениях, но это совсем не так. Фото © Freepik / drobotdean

Отношения мужчинам очень нужны, и они страдают, если их нет. Парни, конечно, могут делать вид, что им это не так уж и необходимо. Но на самом деле всё не так. Что ни говори, а мужчинам важно чувствовать себя нужными, ощущать эмоциональную близость, понимание и тёплые объятия. Просто среди них многие считают это слабостью, основываясь, опять же, на социальных установках, в которые когда-то вдруг все поверили. Вот только от них же потом и страдают.

Миф 2. Мужчинам наплевать, как они выглядят

Совершенно не понятно, откуда растут ноги у этого мифа. Те времена, когда отечественная лёгкая промышленность поставляла на рынок нечто совсем уж мрачное, давно прошли. Впрочем, и тогда мужчины умудрялись модничать. Сейчас же они просиживают свои узкие штаны в барбершопах, где им укладывают бороды, регулярно посещают фитнес-клубы и пристально следят за тем, кеды какого цвета нужно носить в этом сезоне. И всё это парни, конечно, делают только для того, чтобы убить время, да-да. Бывает, заняться больше нечем.

Миф 3. Все мужики изменяют

Если мужчине представится удобный случай, он обязательно изменит, убеждены многие женщины, однако это не более чем очередной гендерный стереотип. Фото © Freepik

Изменяют далеко не все мужчины. Их поведение зависит от воспитания, от того, что говорила мама о женщинах, как вёл себя отец. Проводилось много исследований на тему мужской измены. Опросы показали, что изменивший один раз партнёр чаще всего изменит снова. Если же у второй половинки есть внутренний запрет на измену, он не изменит своей любимой.

Миф 4. Мужчинам нужен только секс

Представители сильного пола ждут от отношений многого, впрочем, как и дамы, в том числе и секса. И это, как сказала бы Елена Малышева, норма. Однако это не означает желания только секса. Занятие любовью — это действительно важнейшая часть здоровых отношений. Но существует огромное количество женщин, которые также любят интим и выбирают себе партнёров со схожими предпочтениями и уровнем либидо. Вы удивитесь, но у мужчин есть чувства, они, вообще-то, хотят обнимашек, поцелуев, интеллектуальных бесед, а не только тупого спаривания. Перестаньте их недооценивать.

Миф 5. Мужчины не плачут

Один из наиболее разрушающих психику стереотипов — это то, что настоящий мужик не плачет. Плачет, ещё как! У всех есть право на любое чувство вне зависимости от гендера. Фото © Freepik / pressfoto

Парни не плачут, а если и да, то это уже не настоящий мужчина, а маменькин сынок. Подобные суждения — стыдоба. Нет ничего более искреннего и настоящего, чем плачущий представитель сильного пола. Женщины могут пускать слёзы по пустякам — от плохого настроения или сломанного ногтя. Если же плачет мужчина — это действительно серьёзно.

Слёзы — мощный антистресс. Есть мнение, что в них содержатся гормоны стресса пролактин и кортизол, их выведение во время рыданий мгновенно облегчает состояние. Кстати, иногда настоящему мужику бывает полезно поплакать не с пацанами в бане, жалуясь на жену, а вместе с ней. Помните об этом, дорогие дамы.

Миф 6. Мужчины ненавидят шопинг

Долгие прогулки по магазинам могут раздражать мужчин, им захочется поскорее пойти домой. Представляете, у женщин тоже так бывает! Но это не значит, что они не любят шопинг. Уверяем вас, парням достаточно обзавестись деньгами и показать интересные вещи, как они смогут растранжирить всё накопленное состояние на кроссовки, рубашки и стильные джинсы.

Миф 7. Мужчинам важна только внешность

Семь устаревших стереотипов о мужчинах, в которые верят только неудачницы. Фото © Freepik / gpointstudio