"Слиятельные отношения": Родителям рассказали, когда из-за любви к детям нужно бить тревогу

Если один ребёнок в семье является для родителей не просто любимым, а предметом обожания и взрослые ярко выделяют его среди других и почти не обращают на них внимания, то в будущем такое поведение приведёт к проблемам. Об этом рассказала психолог Екатерина Иванова.

"Мы должны встревожиться, когда испытываем вместо любви обожание, когда при одной мысли или слове о нём по нашему телу разливается безграничная нежность, а в голове звучит: "Надежда моя, любовь моя". Вот тогда надо бить тревогу, так как это похоже на слиятельные отношения", — сказала она в беседе с РИА "ФедералПресс".

Эксперт напомнила, что дети чувствуют отношение взрослых к любимчикам и неудобным, поэтому родителям важно найти время на каждого ребёнка. Специалист также призвала не забывать и про личную жизнь, ведь такое слияние грозит насилием. По мнению Ивановой, нужно по-настоящему любить детей, а не манипулировать.