Россиянкам объяснили, как наладить отношения ребёнка с новым мужчиной

В случае новых отношений с мужчиной ни в коем случае не стоит скрывать своего ребёнка и затем пренебрегать желаниями партнёра ради сына или дочери. Об этом рассказала семейный психолог Эвелина Мирошниченко. По её словам, возлюбленный спустя какое-то время будет чувствовать себя обманутым и перестанет уважительно относиться к детям.

"Многие мужчины относятся положительно к наличию детей, если, конечно, вы не посвящаете им 90% времени и не злоупотребляете общением с бывшим мужем", — подчеркнула эксперт в беседе с "Газетой.ru".

Кроме того, отметила Мирошниченко, если человек на первом свидании открыто признаётся, что дети являются для него преградой, то не стоит тратить своё и чужое время. Что касается ребёнка, он с уважением будет относиться к новому мужчине в семье, если поймёт, что отношения серьёзные и пара собирается строить новую ячейку общества.

Психолог советует не размениваться на мимолётные отношения и после первого брака тщательно выбирать спутника жизни. По словам специалиста, важно постоянно развиваться и не посвящать всю жизнь только воспитанию детей. Также эксперт поясняет, что необходимо сохранять спокойствие, когда ребёнок задаёт неудобные вопросы.

"Ответив на них, вы можете многое понять для себя. Объясняйте так, чтобы ребёнок мог почерпнуть важное и для своей будущей жизни. Никогда не жалуйтесь ребёнку на мужчину, не говорите о нём плохо, если вы хотите, чтобы они стали друзьями", — указала семейный психолог.

Что точно поможет создать новый формат отношений, так это совместные занятия. Необходимо много гулять, находить новые увлечения, посещать интересные места. Психолог подытожила, что после первого неудачного брака всегда можно поменять правила игры.