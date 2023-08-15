Психолог объяснила, как отчим должен вести себя с детьми жены

Отчим не может игнорировать детей своей жены, поскольку автоматически обретает новые обязанности при вступлении в семью. Об этом заявила психолог и научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ Юлия Токарчук.

"Супруги должны обсудить, каким образом будут распределены обязанности и бюджет, в том числе относительно ребёнка", — приводит её слова "Газета.ru".

Если взрослые решают вести совместный бюджет, то вполне логично, что и расходы на ребёнка будут разделяться соответственно. Главное, чтобы потребности ребёнка учитывались в любом случае, подчеркнула эксперт. При этом в вопросе воспитания супруги могут уделять малышу совершенно разное время. В том числе отчим может быть совсем не заинтересован в нём и присутствовать в его жизни формально.

"В целом выбор стратегии воспитания зависит от того, насколько отчим готов включить ребёнка жены в свою жизнь", — заключила психолог.