Названа критическая ошибка воспитания, из-за которой ребёнок может стать маньяком

Отсутствие ласки может плохо сказаться на личности ребёнка. Об этом рассказала детский и семейный психолог Наталья Наумова. По её словам, если не говорить своим детям тёплых слов, это может разрушить самооценку и негативно сказаться на психике.

"Ребёнок не чувствует себя нужным, любимым, уникальным, великолепным. Это имеет огромное влияние на самооценку малыша. Ему кажется, что он отвратительный, потому что родителям неприятно к нему прикасаться, они его недостаточно любят и ценят. У ребёнка присутствует целый спектр негативных переживаний", — подчеркнула психолог в беседе с "Вечерней Москвой".

Детям очень важно услышать добрые слова, чувствовать любовь и восхищение со стороны родителей. Иначе есть риск того, что ребёнок вырастет замкнутым в себе и нелюдимым, пояснила Наумова. По её словам, те, кому не хватило в детстве ласки, ищут её в партнёре такого же пола, а вот с противоположным отношения не складываются.

Психолог пояснила, что такие люди боятся впускать в свою жизнь других людей. А если и пытаются выстраивать отношения, то они получаются симбиотическими. Наумова отметила, что пара погружается друг в друга, перестаёт общаться с другими людьми.

Кроме того, нехватка ласки может привести и к более тяжёлым последствиям. Например, если дети подвергались насилию, то во взрослом возрасте они могут стать убийцами и даже серийными маньяками. По словам психолога, это происходит из-за того, что в детстве их воспитывали в жестокости, они привыкли относиться подобным образом и к окружающим людям.