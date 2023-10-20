Всё от родителей: Психолог рассказала, почему портится поведение детей
Психолог Наумова: Ребёнка важно вовремя хвалить
Поведение ребёнка напрямую зависит от окружающей среды. Проступки детей могут указывать на отсутствие родительского внимания, рассказала РИА "ФедералПресс" психолог Наталья Наумова.
"Чтобы выяснить причину плохого поведения ребёнка, необходимо дружелюбно поговорить с ним: без обвинений, оскорблений и угроз. Нужно спросить у него, что происходит, как он себя чувствует, что его расстраивает и почему он таким образом на это реагирует. После того как причина будет ясна, стоит разговаривать с ребёнком так, чтобы помочь ему принять решение, осознать ситуацию", — объяснила специалист.
Психолог рассказала, что дети анализируют происходящее фрагментами, поэтому у них могут формироваться неправильные выводы. По этой причине родителям важно заметить грани проблемы и вовремя похвалить ребёнка, так как, если они этого не сделают, поведение ребёнка ухудшится.
Психолог отметила важность яркой эмоции для детей. Она рассказала, что если дарить детям положительные чувства, то и ребёнок станет послушнее и старательнее. Если же наоборот, то он может начать отвечать агрессией на агрессию.
Ранее психолог Метелёва назвала пять признаков формирования игровой зависимости у подростка. По словам эксперта, если у ребёнка фокусировка на одном объекте или чрезмерная вовлечённость в определённый процесс, круг остальных интересов сужается, рушатся все сферы жизни.
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