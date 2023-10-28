5 горьких признаков, что общение с этими "друзьями" лишь тянет вас на дно

Есть такие друзья, которые, казалось бы, всегда рядом. Но, вместо того чтобы поддерживать и вдохновлять, они только тянут вас вниз. Если заметили следующие пять признаков в окружающих вас людях, то, возможно, они уже давно не приносят вам ничего хорошего.

1. Им ничего не нужно в жизни

Признаки друзей, которые мешают вашему развитию. Фото © Freepik / katemangostar

Если у вас есть друзья, которые живут без каких-либо целей и амбиций, нужно быть настороже. Это может быть опасно для вас, так как их безразличие и бездействие могут начать влиять и на собственное восприятие жизни другого человека. Конечно, зачем мучить себя и выходить из зоны комфорта, когда все вокруг плывут по течению. Вместо того чтобы быть источником мотивации и поддержки, такие "друзья" оказываются тормозом для вашего роста.

2. Вы постоянно подстраиваетесь под них

Если замечаете, что вы всегда должны приспосабливаться под планы знакомых, а они никогда не проявляют гибкость или уважение к вашим желаниям, то, возможно, пора пересмотреть формат этих отношений. Дружба требует умения идти на компромисс. У каждого должна быть возможность выражать свои желания и потребности, чтобы найти решение, которое бы удовлетворяло всех. Однако если чувствуете, что вам всегда приходится идти на компромиссы и подстраиваться под своих друзей, а они не проявляют никакой гибкости или уважения к вам, то тут возникают вопросы. Опасно привыкать к такому отношению, ведь если люди в других сферах жизни будут вас так же ни во что не ставить, то ни о каком развитии речь идти не может.

3. Они постоянно ноют и строят из себя бедолаг

Как перестать быть в тени своих друзей и начать расти. Фото © Freepik

Друзья, которые постоянно жалуются и ноют о своих проблемах, могут и будут отрицательно влиять на ваше настроение и эмоциональное состояние. Вечный негатив может стать токсичным и тяжёлым бременем. Вместо того чтобы поддерживать и помогать вам решать проблемы, такие "друзья" могут разве что забетонировать вас в депрессию. А какой результат? Эмоционально истощённые, вы все вместе уже не способны ни на какие свершения. Что делать с такими друзьями?.. Сами знаете.

4. Приходится прилагать усилия, чтобы поддерживать отношения

Если чувствуете, что постоянно тратите много времени и энергии на поддержание отношений со знакомыми, то это знак, что они не ценят вашего вклада и, скорее всего, игра не стоит свеч. Здоровые отношения должны быть взаимными, где каждый вносит свою долю усилий и внимания. Если же дружба становится игрой в одни ворота, вы тратите кучу энергии. А ведь могли бы пустить её на что-то полезное: учёба, спорт, карьера. Вариантов помимо "друга", которому это не нужно, множество.

5. Им трудно принять перемены в вас

5 признаков, что друзья и знакомые тянут вас вниз. Фото © Freepik / yanalya

Люди меняются, и это естественный процесс. Однако если друзья и знакомые не могут принять ваш личностный рост и новые интересы, то это может создать напряжение и негативное влияние не только на дружбу, но и на вас. В результате вы будете ощущать себя непонятым или непринятым. А это отрицательно отразится на вашей самооценке и уверенности. И это далеко не полный список неприятных последствий.