6 "романтичных" моментов в отношениях, которые на самом деле — чистый абьюз

Часто в отношениях возникают ситуации, которые мы по обыкновению интерпретируем как что-то романтичное и даже милое. На деле же такие "проявления чувств" оказываются самым настоящим абьюзом. Рассмотрим шесть "приятных" и, казалось бы, обыденных ситуаций и объясним, почему они вредны в первую очередь для вас самих.

1. Подарки в качестве извинения

Различия между романтикой и абьюзом. Фото © Freepik / yanalya

Когда в отношениях появляется тенденция дарить подарки в качестве извинений, это, будьте уверены, ничем хорошим не закончится. Вместо того чтобы обсуждать проблемы и находить компромиссы, такие презенты скрывают проблемы и создают ложное чувство удовлетворения. В результате накапливаются неразрешённые проблемы, что делает отношения всё более токсичными.

2. Назойливые советы — "как стать лучше"

Помощь и поддержка партнёра в достижении новых высот — это хорошо и здорово для отношений. Так и должно быть. Однако есть грань, после которой это превращается в контроль. Вторая половинка должна уважать вашу индивидуальность и не требовать полного соответствия своим ожиданиям. Если партнёр постоянно критикует вас и настаивает на изменениях, задайте вопрос, кого он любит: вашу личность или образ, который придумал в своей голове. Ведь получается, он или она просто подбивает вас под эти критерии. Нужно ли проговаривать, что в отношениях важно иметь возможность быть собой и ощущать поддержку и понимание?

3. "Мне нужен только ты"

6 признаков токсичных "романтичных" моментов в отношениях. Фото © Freepik

Если для вас эта фраза не звучит жутко, то, наверное, самое время заглянуть к психологу. У всех нас разные интересы, и каждый просто нуждается во взаимодействии с другими людьми. Важно найти баланс между индивидуальной свободой и поддержанием крепких и доверительных отношений. Конечно, первые месяцы отношений мы действительно "дышим" любовью. Но, если такое поведение продолжается слишком долго, это явно нездоровый признак. Ведь в ответ на "Мне, кроме тебя, никто не нужен" уже скоро потребуют, чтобы сказали то же самое и действовали соответственно. Ситуация нездоровая.

4. Ревность

Ревность — нормальная и естественная эмоция. Все мы имеем право иногда испытывать это чувство, когда кого-то действительно любим. Однако, когда чувство становится чрезмерным и контролирующим, это очевидный показатель нездоровых отношений. Ревнивый партнёр может ограничивать свободу и давить на вас эмоционально, что приведёт к постоянным конфликтам и чувству недоверия. Нужно понимать, что за этим чувством часто скрывается не "он меня просто так сильно любит", а "он считает меня своей собственностью".

5. Единственный источник счастья

Как отличить романтику от абьюза: 6 тревожных звоночков. Фото © Freepik

Когда партнёр стремится сделать вас единственным и основным источником счастья и поддержки в жизни, это негативно влияет не только на него самого, но и, будьте уверенны, на вас тоже. Чувствовать давление и ответственность за всё счастье и удовлетворение вашей второй половинке — задача крайне утомительная. В здоровых отношениях партнёры понимают, поддерживают и делают друг друга счастливее, но не перекладывают всю ответственность за своё счастье на другого человека.

6. "Я не могу без тебя жить!"

Если партнёр говорит, что не может жить без вас и не сможет справиться с расставанием… Ну, более очевидного признака нездоровой зависимости от отношений и быть не может. Такая привязанность к другому человеку может привести к потере собственной идентичности, утрате личной независимости и негативно сказаться на самочувствии. Причём вашем тоже. У каждого участника отношений должна быть своя собственная жизнь, только частью которой является избранник. Но делать из своей любви крест, который ты должен нести, крайне неверно и нездорово.