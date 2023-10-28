Вот почему между мужчиной и женщиной никогда не будет просто дружбы: 5 жёстких поводов

Считается, что дружба часто заканчивается любовью, а вот любовь редко заканчивается дружбой. Если вы думаете, что имеете друга противоположного пола, скорее всего, глубоко заблуждаетесь. На это есть несколько причин, о которых мы расскажем в нашей статье.

1. Всегда один любит, другой дружит

Почему дружбы между мужчиной и женщиной не существует? Фото © Freepik / prostooleh

Жутко обстоят дела, когда один из таких "друзей" влюбляется в другого. Скрывает, лишь бы не потерять общение, жертвует своими искренними душевными порывами, чтобы объект обожания ни о чём не догадался. Там, где есть жертва, нет места свободе. В таком случае дружба определённо не может быть искренней. Кстати, учёные выяснили, что парни влюбляются в девушек, которых считали друзьями, чаще своих подруг. Это и привело к появлению такого феномена, как "френдзона".

2. Дружбе помешают инстинкты

Уже на генетическом уровне у здорового человека заложена программа по взаимодействию с противоположным полом. Например, и тот и другой ищет партнёра с самым лучшим набором генов для продолжения рода. То есть заложено природой хотеть сексуального контакта с симпатичным для нас человеком. А если нас кто-то не привлекает, то вероятность с ним даже просто подружиться стремится к нулю.

3. Мы видим подтверждение в массовой культуре

Все фильмы и сериалы, которые мы смотрим, доказывают факт того, что дружбы между девушкой и парнем нет и быть не может. Фрагмент видео © giphy.com / Friends

Этот стереотип активно распространяется благодаря кино и книгам. Даже в "профильном" сериале "Друзья" практически каждый герой рано или поздно увлекался своим товарищем. На деле всё, конечно, несколько сложнее. Иногда из дружбы действительно вырастает любовь, а иногда романтические отношения изживают себя и трансформируются в приятельство. Тем не менее, по статистике, любовь очень часто вытекает из дружеских отношений.

4. Если человек так хорош, почему он ещё не спутник жизни?

С девушками, например, интересно общаться, проводить время в общих компаниях, разделять какие-то хобби. Но это товарищество, знакомство, а не дружба. Дружба — очень близкое общение, доверие, открытость, понимание. И тогда появляется вопрос, а как не влюбиться в девушку, в общении с которой всё это есть? Сохранять дистанцию в доверительных отношениях оказывается крайне сложно и почти невозможно.

5. Дружба разбивает отношения

Даже если и парень, и девушка уже состоят в отношениях, их "дружеское общение" будет провоцировать ревность. И угадайте, куда они пойдут после ссоры искать утешение первым делом? Фото © Freepik / lookstudio