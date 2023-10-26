Психолог перечислил топ-8 страхов мужчин 40+ и подсказал, как с ними справиться

В разном возрасте у человека появляются разные опасения и страхи. Даже представители сильной половины человечества нервно сглатывают, когда тема разговора неожиданно переключается на одну из тех, о которых мы вам расскажем. Лайф выяснил не только то, о чём думают мужчины, но и чего боятся.

1. Страх социально неприемлемых чувств

Названы самые распространённые страхи мужчин, кому за 40 лет. Фото © Shutterstock

Долгое время парни росли и воспитывались не мужчинами, а женщинами: дома, в детских садах, в школах и т.д. В итоге они не учились быть мужчинами у мужчин, а учились у женщин не быть женщинами. Отсюда и появились паттерны: "Это женщины боятся, а для мужчины страх недопустим", "Это женщина эмоциональна, а мужчина должен быть эмоционально стабилен и сдержан" и т.п.

2. Страх из-за жажды острых ощущений

По словам психолога Екатерины Гулянской, когда мы не знаем своих чувств, то не понимаем и потребностей. Значит, мы не можем их удовлетворить.

Мужчины начинают ориентироваться на мотивацию и поддержку извне. И к 40 годам возникает дилемма: с одной стороны, необходимость в эмоциях, с другой стороны, выращенная годами защита от своих собственных чувств Екатерина Гулянская Психолог

3. Страх потери себя

Эксперт поясняет, что первая половина жизни была расписана довольно чётко: сначала ты сын, потом школьник, потом студент или военнослужащий. Затем муж и отец, работник и специалист. А после 35–40 лет этапы идентификации зависят только от самого мужчины.

4. Страх отсутствия достижений

Чего сильнее всего боятся мужчины 40+ и как проработать эти страхи. Фото © Freepik

"Пришло время подведения промежуточных итогов, ведь 40 лет — это середина пути", — рассказывает Лайфу психолог Екатерина Гулянская. У мужчины могут возникнуть кризис достижений, страх не достичь желаемого положения или боязнь потерять то положение, что уже было достигнуто. То есть появляются страх неудачи и страх потери, после которой мужчина уже не сможет восстановиться.

5. Страх из-за кризиса среднего возраста

Также после 40 лет мужчину может настигнуть кризис среднего возраста, что характеризуется появлением страха смерти Екатерина Гулянская Психолог

В более мягкой форме, по словам эксперта, он выглядит как страх старения, немощности, утраты молодости и привлекательности. "В это время мужчины часто заводят молодых любовниц, которые удовлетворяют сразу две потребности: в признании и восхищении и потребность доказать самому себе, что "я ещё молод", — поясняет психолог. Но одновременно с появлением молодой любовницы появляется страх быть неполноценным в сексуальной сфере.

6. Страх физических и физиологических изменений

Психолог рассказала, почему после 40 у мужчин появляются страхи и кризис среднего возраста. Фото © Shutterstock

С возрастом происходят определённые изменения в организме. Примерно в возрасте около 40 лет мужчины испытывают первые физические недомогания. "С годами как мужчины, так и женщины с тревогой воспринимают возрастные изменения: иссушается кожа, дряхлеет тело, уходит внешняя привлекательность", — говорит психолог. Мужчина переживает, что лучшие годы миновали и дальше его ждёт только увядание. Этот вопрос касается и такой деликатной темы, как проблема с потенцией.

7. Страх одиночества

Если мужчина к 40 годам обзавёлся семьёй, если у него есть дети, то его не так страшит одиночество. Но одиноких по тем или иным причинам этот фактор тяготит с особой силой. Мужчины боятся остаться старыми, немощными и одинокими в старости Екатерина Гулянская Психолог

8. Страх кардинально изменить свою жизнь

Многие мужчины, по словам эксперта, боятся изменить жизнь после 40 лет, "боятся рискнуть, поставив на кон многие из своих достижений". И это оказывает на них давление. Например, мужчине хочется разнообразия в интимном плане, но он боится потерять из-за этого жену и развалить брак. Или хочется вложить все сбережения в открытие бизнеса, но страх потерять деньги и прогореть его останавливает.

Как мужчинам 40+ правильно справляться со своими страхами — инструкция от психолога. Фото © Freepik / rawpixel.com

Как же бороться со страхами мужчинам после 40 лет? Психолог Екатерина Гулянская даёт небольшую, но полезную инструкцию: 1. Попробовать новое увлечение или хобби. Необходимо пересмотреть привычный распорядок жизни и найти место для реализации давних желаний. 2. Вести здоровый образ жизни. Можно купить абонемент в тренажёрный зал, подобрать со специалистом специальный комплекс витаминов, вспомнить, как это прекрасно — активно проводить время на свежем воздухе. 3. Наладить эмоциональные связи. Почему бы не улучшить отношения с семьёй? Во время кризисов мужчина начинает остро переживать одиночество, ощущать непонимание и неприятие общества, тяжесть имеющихся догм.