Психолог рассказала о практике, которая поможет перебороть страх темноты
Психолог Добромирова: Страх темноты можно побороть при помощи практик релаксации
Побороть страх темноты можно при помощи органов чувств, заявила NEWS.ru психолог Галина Добромирова. Она рассказала, что нужно задавать вопросы внутреннему "я" и описывать для себя обстановку и образы предметов в тёмном помещении.
"Задействуйте все пять органов чувств: что я вижу, несмотря на темноту? Что я слышу? Что я обоняю? Что я пробую на вкус? Что я осязаю? Опишите всё словами, образы предметов и вещей станут живыми, вы обнаружите себя в темноте. Всё это будет позволять вам управлять ситуацией: переводить хаотичное беспокойство в логическое умозаключение и упорядочивание предметов и себя в пространстве", — отметила Добромирова.
Эксперт порекомендовала мыслить позитивно и попробовать практику релаксации. По её словам, эти действия снимут напряжение с головного мозга, а тело ощутит чувство расслабления. Она добавила, что, если даже с этими способами оставаться в темноте сложно, можно постепенно приглушать свет, а затем уже выключать, но на время, постепенно увеличивая этот интервал.
Ранее Лайф рассказывал, что страх темноты распространён среди детей из-за их бурной фантазии, а также слабо развитого самоконтроля и отсутствия собственных норм поведения, которые в детстве заменяются подчинением родителям.
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