Психолог рассказала о практике, которая поможет перебороть страх темноты

Побороть страх темноты можно при помощи органов чувств, заявила NEWS.ru психолог Галина Добромирова. Она рассказала, что нужно задавать вопросы внутреннему "я" и описывать для себя обстановку и образы предметов в тёмном помещении.

Эксперт порекомендовала мыслить позитивно и попробовать практику релаксации. По её словам, эти действия снимут напряжение с головного мозга, а тело ощутит чувство расслабления. Она добавила, что, если даже с этими способами оставаться в темноте сложно, можно постепенно приглушать свет, а затем уже выключать, но на время, постепенно увеличивая этот интервал.