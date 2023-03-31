Психолог объяснила, из-за чего секс может вызывать тревогу и панические атаки

Боязнь полового акта связана с психологическими и физиологическими проблемами. Об этом в беседе с РИА "ФедералПресс" заявила психолог-сексолог Екатерина Иванова. Она пояснила, что речь идёт о коитофобии. По мнению эксперта, ей чаще всего подвержены женщины.

При намёке на близость у партнёра может возникнуть паника, тревога или панические атаки. В таком случае люди боятся прикосновений к своему телу. При этом коитофобия может появиться даже после длительной половой жизни. К причинам эксперт отнесла, в частности, неудачный сексуальный опыт и боязнь неприятных последствий, например беременности и возникновения болезней. Кроме того, паника перед близостью может быть связана с ложными убеждениями в отношении полов, строгим религиозным воспитанием и наблюдением родительского секса в детстве.

Среди физиологических причин психолог выделила нарушение сна и функций эндокринной системы, послеродовую депрессию, а также гинекологические патологии. Партнёр может бояться полового акта и из-за отношений, которые были наполнены злостью и предательством. Чтобы решить проблему, Иванова советует обратиться к врачу-гинекологу и психологу-сексологу.