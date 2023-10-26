Психолог рассказала, как не стоит сообщать супругу о намерении развестись

Сообщать супругу о решении развестись нужно наедине, рассказала NEWS.ru психолог Марина Философ. Специалист отметила, что в такой сложный для пары момент важно не устраивать шоу, а обсуждать дальнейшие действия в спокойной обстановке.

Также специалист порекомендовала не перекладывать ответственность друг на друга. Она предложила парам, решившим разойтись, обсудить дальнейшие шаги их жизни в спокойной обстановке, а также поговорить о разделе имущества и ответственности за ваших детей, если они есть.