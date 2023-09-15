Кошмары, диатез и даже диарея: Как дети разного возраста реагируют на развод родителей

Расставание — это стресс для всех членов семьи, но особенно — для детей. Даже груднички, которые пока не понимают сути происходящего, улавливают негативный настрой мамы и папы. Психолог Екатерина Иванова рассказала, как развод родителей отражается на физическом и психологическом здоровье детей.

Малыши: часто теряют аппетит и плохо спят;

плачут, кричат и злятся без видимых причин;

кусаются и дерутся;

появляется диатез;

возвращаются к младенческому поведению. Дошкольники: винят себя в произошедшем;

хотят, чтобы их наказали за проступок;

настроены агрессивно по отношению к родителю;

видят ночные кошмары;

повышенный травматизм. Школьники: чувствуют себя обманутыми и брошенными одним из родителей;

верят в хорошее будущее родителей;

прогуливают школу и избегают дружбы;

теряют аппетит, появляется диарея, частое мочеиспускание;

жалуются на головные боли или боли в желудке;

видят тревожные сны. Подростки: чувствуют разочарование и обиду;

не общаются с одним из родителей;

манипулируют родственниками;

не верят в любовь и семью;

становятся "идеальными" или, наоборот, ведут себя вызывающе, прогуливают школу.

"Если при разводе ребёнок меняет место жительства — это тоже может стать для него дополнительным стрессом. Дети боятся, что если они потеряли одного родителя, то они могут потерять и другого", — отмечает психолог в беседе с РИА "ФедералПресс".

Эксперт советует принимать чувства ребёнка и сохранять положительный миф о том из родителей, кто покинул семью, уважать его право на это. Дать понять ребёнку, что родители будут продолжать его любить независимо от места проживания.