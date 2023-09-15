Кошмары, диатез и даже диарея: Как дети разного возраста реагируют на развод родителей
Психолог Иванова: Развод родителей может вызвать у детей ночные кошмары
Расставание — это стресс для всех членов семьи, но особенно — для детей. Даже груднички, которые пока не понимают сути происходящего, улавливают негативный настрой мамы и папы. Психолог Екатерина Иванова рассказала, как развод родителей отражается на физическом и психологическом здоровье детей.
Малыши:
- часто теряют аппетит и плохо спят;
- плачут, кричат и злятся без видимых причин;
- кусаются и дерутся;
- появляется диатез;
- возвращаются к младенческому поведению.
Дошкольники:
- винят себя в произошедшем;
- хотят, чтобы их наказали за проступок;
- настроены агрессивно по отношению к родителю;
- видят ночные кошмары;
- повышенный травматизм.
Школьники:
- чувствуют себя обманутыми и брошенными одним из родителей;
- верят в хорошее будущее родителей;
- прогуливают школу и избегают дружбы;
- теряют аппетит, появляется диарея, частое мочеиспускание;
- жалуются на головные боли или боли в желудке;
- видят тревожные сны.
Подростки:
- чувствуют разочарование и обиду;
- не общаются с одним из родителей;
- манипулируют родственниками;
- не верят в любовь и семью;
- становятся "идеальными" или, наоборот, ведут себя вызывающе, прогуливают школу.
"Если при разводе ребёнок меняет место жительства — это тоже может стать для него дополнительным стрессом. Дети боятся, что если они потеряли одного родителя, то они могут потерять и другого", — отмечает психолог в беседе с РИА "ФедералПресс".
Эксперт советует принимать чувства ребёнка и сохранять положительный миф о том из родителей, кто покинул семью, уважать его право на это. Дать понять ребёнку, что родители будут продолжать его любить независимо от места проживания.
Есть пары, которые расходятся и остаются в добрых отношениях. Напомним, Тимур Родригез подал на развод после 16 лет брака. Пара воспитывала двух сыновей. С кем останутся дети — пока не известно.
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