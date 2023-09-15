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15 сентября, 15:44

Кошмары, диатез и даже диарея: Как дети разного возраста реагируют на развод родителей

Психолог Иванова: Развод родителей может вызвать у детей ночные кошмары

Расставание — это стресс для всех членов семьи, но особенно — для детей. Даже груднички, которые пока не понимают сути происходящего, улавливают негативный настрой мамы и папы. Психолог Екатерина Иванова рассказала, как развод родителей отражается на физическом и психологическом здоровье детей.

Малыши:

  • часто теряют аппетит и плохо спят;
  • плачут, кричат и злятся без видимых причин;
  • кусаются и дерутся;
  • появляется диатез;
  • возвращаются к младенческому поведению.

Дошкольники:

  • винят себя в произошедшем;
  • хотят, чтобы их наказали за проступок;
  • настроены агрессивно по отношению к родителю;
  • видят ночные кошмары;
  • повышенный травматизм.

Школьники:

  • чувствуют себя обманутыми и брошенными одним из родителей;
  • верят в хорошее будущее родителей;
  • прогуливают школу и избегают дружбы;
  • теряют аппетит, появляется диарея, частое мочеиспускание;
  • жалуются на головные боли или боли в желудке;
  • видят тревожные сны.

Подростки:

  • чувствуют разочарование и обиду;
  • не общаются с одним из родителей;
  • манипулируют родственниками;
  • не верят в любовь и семью;
  • становятся "идеальными" или, наоборот, ведут себя вызывающе, прогуливают школу.

"Если при разводе ребёнок меняет место жительства — это тоже может стать для него дополнительным стрессом. Дети боятся, что если они потеряли одного родителя, то они могут потерять и другого", — отмечает психолог в беседе с РИА "ФедералПресс".

Эксперт советует принимать чувства ребёнка и сохранять положительный миф о том из родителей, кто покинул семью, уважать его право на это. Дать понять ребёнку, что родители будут продолжать его любить независимо от места проживания.

Животные тоже переживают из-за развода супругов, объяснил зоопсихолог

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Есть пары, которые расходятся и остаются в добрых отношениях. Напомним, Тимур Родригез подал на развод после 16 лет брака. Пара воспитывала двух сыновей. С кем останутся дети — пока не известно.

Обложка ©

Unsplash / Marisa Howenstine

Дарья Нарыкова
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