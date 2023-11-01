Раскрыт нюанс в выборе краски, который может привести к взрыву в помещении

При выборе отделочных материалов необходимо учитывать ряд нюансов, чтобы не наткнуться на ядовитые вещества или даже взрывоопасный продукт.

По словам строительного эксперта и основателя компании "Главснаб" Фёдора Васильева, в жилых помещениях точно не стоит использовать пенопласт (один из самых токсичных материалов), а также дешёвые краски, которые содержат соединения ртути, свинца и вредные промышленные отходы. Отравление ими может возникнуть уже после высыхания, когда человек начнёт пользоваться жилплощадью.

"Ещё очень важно читать этикетку, чтобы, например, краска или настенное покрытие предназначались именно для внутренних работ, так как нередко покрытия для наружных работ выделяют пары, которые должны испаряться на улицу, а накопившись в закрытом пространстве, могут даже взорваться", — предупредил специалист.

Кроме того, крайне токсичными могут быть дешёвый линолеум, ламинат и модные сегодня виниловые обои. Несмотря на их влагостойкость и удобство в уборке, такие материалы нежелательно использовать в детских комнатах, на кухне, а также в ванных и санузлах — тёплых, влажных или плохо проветриваемых помещениях.

Всё потому, что в подобных условиях они начинают выделять высокотоксичные яды вроде диоксина, кадмия, фенола, фталатов и формальдегидов. А ещё виниловые обои, изготавливаемые из ПВХ, не пропускают воздух.

"Таким образом, использовать подобные материалы в помещениях с постоянным пребыванием людей нельзя, так как это может вызвать хронические отравления", — заключил Васильев.