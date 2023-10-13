Россиянам объяснили, чем отличаются разные обогреватели и какой из них самый экономный

При покупке обогревателя важно выбрать такой, чтобы обеспечить комфорт и максимальную защищённость. О том, чем различаются разные предложения на рынке, Лайфу рассказал кандидат физико-математических наук, заведующий учебно-научной лабораторией теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения Александр Курилов.

"При выборе модели обогревателя стоит обратить внимание на такие факторы, как скорость прогрева помещения, уровень шума, мобильность обогревателя, негативное воздействие на воздух, энергоэффективность, а также тип и площадь обогреваемого помещения", — пояснил он.

Причём на рынке существует целое множество видов обогревателей. Например, конвекторы являются самыми простыми и работают по принципу нагрева воздуха электрическим элементом: он поднимается вверх, а на его место опускается холодный воздух.

А инфракрасные обогреватели во время работы испускают инфракрасное излучение, которое воздействует на предметы вокруг, а не на воздух. Благодаря этому, к слову, их можно использовать в открытых пространствах.

Что касается масляных обогревателей, то, по словам Курилова, они станут отличным выбором для эффективного и экономичного использования. Однако такие устройства подогревают воздух медленнее, а также менее мобильны и чувствительны к изменениям тепловых условий в помещении.

Существуют и тепловентиляторы, которые схожи по принципу работы с конвекторами, однако оснащены вентилятором для более эффективного распределения тепла в помещении и, как следствие, куда компактнее. Однако при работе такие обогреватели, предупредил эксперт, могут создавать значительный шум и потреблять много электричества.

Кроме того, добавил Курилов, на рынке представлены тепловые завесы. Они создают воздушный занавес, который помогает удерживать тепло в помещении благодаря снижению сквозняков от открытых дверей или окон. А электрокамины имитируют огонь и нагревают воздух в помещении, являясь больше декоративным элементом.

Обобщая вышесказанное, эксперт рекомендует определиться с видом обогревателя, учитывая собственные потребности. Так, для небольших помещений подойдут компактные варианты мощностью 1000–1500 ватт, для больших — мощностью 2000 ватт и выше. В то же время для экономии рекомендуется приобрести конвектор или инфракрасный обогреватель, а для создания атмосферы — электрический камин.

"Не забывайте также о безопасности использования обогревателей. Среди всех типов обогревателей наиболее безопасными считаются инфракрасные и масляные обогреватели, они меньше нагреваются и работают без шума, поэтому считаются наиболее подходящими для семей с детьми. При выборе масляного обогревателя заданной мощности меньше будет нагреваться тот, чьи габариты больше", — отметил Курилов.

Наиболее же пожароопасными считаются обогреватели с открытым нагревательным элементом вроде обычных конвекторов или тепловентиляторов. Причём важно всегда соблюдать предосторожность и не оставлять такие устройства без присмотра на длительное время.