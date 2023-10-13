Превратит напиток в яд: Кофеманов предупредили об опасности пластиковых стаканчиков

Кофе лучше не пить из пластиковых стаканчиков, так как многие виды этого материала при воздействии с горячей жидкостью могут выделять опасные для здоровья вещества. Об этом читателей Лайфа предупредила ассистент кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Анна Шубина.

"Если вам подают кофе в пластиковом стакане, проверьте его маркировку. Если маркировка отсутствует, стаканом лучше не пользоваться", — отметила она.

Так, пластик с маркировками 1 PETЕ или PET изготовлен из полиэтилентерефталата и при нагревании может выделять фталаты, негативно влияющие на гормональную систему организма. А посуда с обозначением 6 PS изготовлена из полистирола и при температуре более 90 градусов способна выделять токсичный для человека стирол. Из него же, как правило, делают и крышечки для стаканчиков.

Если же на посуде есть маркировка LDPE, то это означает, что он изготовлен из полиэтилена низкой плотности. По словам Шубиной, допустимая температура для него — всего 90 градусов, а размягчение с последующим плавлением может начаться уже при 60 градусах.

"Высокая температура кофе может увеличивать количество мигрирующих в пищу из пластика химических соединений, в том числе потенциально опасных. Поэтому лучше отказаться от пластика и использовать посуду из полипропилена, имеющую обозначение 5 PP, устойчивую к нагреванию до 100 °C", — заключила эксперт.