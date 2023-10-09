Дерматолог и стоматолог поспорили о вреде кофе с молоком
Врач Барагунова призвала не пить кофе с молоком, так как его тяжело переварить
Пить кофе и молоко можно, но по отдельности и в умеренном количестве, иначе можно навредить организму. Об этом заявила дерматолог, косметолог, врач клиники LazerJazz Светлана Барагунова. Она уточнила, что кофе ускоряет обмен веществ, а молоко является хорошим источником кальция, без него невозможно развитие опорно-двигательной системы.
"Но сочетать эти два продукта нежелательно. Дело в том, что молочный белок казеин уменьшает активность танинов (антиоксидантов, содержащихся в кофе). Кроме того, такой напиток тяжелее переваривается в желудке", — отметила врач в беседе с "РБК Life".
А вот врач-стоматолог медицинского центра "Клиника доктора Кравченко" Галина Гурьянова встала на защиту молока в напитке. Она подчеркнула, что чёрный кофе совсем не безобиден для полости рта.
"Отдавайте предпочтение кофе с молоком, присутствие которого в напитке уменьшает его красящие свойства. Помните, что растворимый кофе имеет те же характеристики, что и натуральный, только в том случае, если он произведён из качественного сырья", — сказала специалист.
Эксперт считает, что достаточно одной-двух чашек в день, причём очень горячему кофе надо дать остыть. После того как выпили, нужно прополоскать рот тёплой водой. Тем, кому лень, Гурьянова посоветовала употреблять кофе через трубочку.
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