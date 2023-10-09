Врач назвала два напитка, которые помогут пережить низкое атмосферное давление

В Москве в настоящее время держится низкое атмосферное давление. У метеозависимых людей может испортиться самочувствие из-за резкой смены температуры. Директор Центра иммунокоррекции и врач-терапевт Людмила Лапа объяснила, как пережить скачки атмосферного давления.

"Общий баланс давления у нас — как у сообщающихся сосудов с внешним миром. Поэтому при низком атмосферном давлении внутреннее возрастает. В такие моменты повышается риск инфаркта и инсульта", — подчеркнула эксперт в беседе с телеканалом "Москва 24".

Особенно погодным изменениям подвержены люди, которые пережили инсульт или инфаркт, гипертонию и другие сосудистые патологии. Как правило, они часто проверяются у врачей, поэтому медик советует не бросать консультации и вовремя принимать необходимые лекарства.

Лапа добавила, что во время пониженного атмосферного давления нужно правильно питаться. Особенно рекомендуется пить тёплый сладкий чай. Кроме того, доктор посоветовала продолжать употреблять кофе, но отказаться от алкоголя. Из-за спиртного у людей расширяются сосуды, а затем резко сужаются, что ведёт к сердечным проблемам, пояснила медик.