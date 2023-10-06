Кофеманам рассказали, что любимый напиток может продлить жизнь, если знать меру

Употребление четырёх-пяти чашек кофе каждый день может увеличить продолжительность жизни на два года, заявил РИА "ФедералПресс" диетолог Михаил Гинзбург.

"Исследования сваренного фильтрованного кофе показывают, что он очень полезен. Умеренное потребление такого напитка (четырёх-пяти чашек в день) увеличивает продолжительность жизни в среднем на два или два с половиной года, защищает от смерти по всем причинам", — рассказал врач.

Однако эксперт заметил, что увеличение продолжительности жизни не коснётся людей, которые выпивают более десяти чашек в день. По словам диетолога, здесь нужно знать меру.