Фитнесс-эксперт назвала напитки, от которых стоит отказаться до и после тренировок

Во время занятия спортом нужно соблюдать верный питьевой режим, а также правильно питаться. Подробнее об этом в беседе с kp.ru рассказала ректор Колледжа фитнеса и бодибилдинга им. Бена Вейдера Елена Рябинкова.

По её словам, во время тренировки нужно пить маленькими глотками через каждые 15-20 минут, но не больше 1% от массы тела в час. Лучший выбор — негазированная вода, а вот от энергетиков стоит отказаться. Специалист пояснила, что такие напитки повышают уровень сахара и инсулина в крови.

"Лучше воздержаться от энергетиков во время тренировки, если вы не профессиональный спортсмен и не выполняете марафонский забег. Они повышают уровень сахара и инсулина в крови. Через некоторое время после их приёма захочется спать, а не тренироваться", — пояснила Рябинкова.

Также перед и во время тренировки нельзя пить кофе и чай, а также другие напитки, содержащие кофеин. Их можно позволить лишь после занятий, когда сердечный ритм придёт в норму.

По словам специалиста, к вопросу питания тоже нужно подходить внимательно. Например, после съеденного куска жареного мяса, стейка из свинины или супа из бобовых, приступать к тренировке можно только через четыре часа. Если же вы съели отварную рыбу с картофельным пюре, яичный омлет или нежирный суп, то можно начать упражняться через час с небольшим. После спортивного коктейля или смузи тренироваться позволительно уже через 30-40 минут.

После тренировки можно есть не ранее, чем через 45 минут, если только речь не идёт о спортивном питании. Зато можно пить любые соки из овощей, ягод и фруктов. Правда, всего стакан в день. Кроме прочего, во время занятий лучше не пить цельный сок: более подходящим вариантом будет разбавленный водой в три-четыре раза цитрусовый или яблочный фреш, резюмировала тренер.