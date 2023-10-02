Шеф-бариста назвал единственный вид кофе, который можно пить на ночь

Практически каждый человек хотя бы раз в жизни пил кофе, а многие не могут провести ни дня без этого напитка. Шеф-бариста сети Coffee Like Евгений Ильин ответил Лайфу на самый спорный вопрос: а можно ли пить кофе перед сном?

"Если употреблять кофе перед сном, он действительно может спровоцировать бессонницу. Нутрициологи рекомендуют выпивать последнюю чашку не позже чем за три часа до сна. Кроме того, организму требуются время и силы, чтобы переработать кофеин и вывести его естественным путём", — пояснил он.

По его словам, если всё-таки хочется выпить кофе вечером, то лучше остановиться на растворимом напитке или вариантах на основе злаков и цикория. В них содержится меньше кофеина и больше теобромина, который замедляет частоту сокращений сердца и успокаивает нервные импульсы, что приводит к обратному действию — успокаивающему.

Ильин напомнил и о пользе напитка. Ведь в кофе содержится большое количество природных антиоксидантов, которые помогают предотвратить риск ослабления иммунитета и развития раковых заболеваний. При этом эффект от кофейных зёрен превосходит даже полезные свойства зелёного чая или витамина С. Поэтому кофеманы реже сталкиваются с опухолями.

"Ежедневное употребление кофе до трёх чашек в день снижает риск сердечных заболеваний на 21%. Кроме того, кофеин — нейротропное вещество, которое стимулирует центральную нервную систему и усиливает действие адреналина на мозг", — добавил бариста.

Как результат, улучшаются ментальное состояние человека и настроение, пропадает тревожность, повышается концентрация. Ильин подчеркнул, что важно соблюдать правильную дозировку. Так, взрослому человеку за один раз рекомендуется употреблять не более 100–200 миллиграммов кофеина, а в сутки — максимум до пяти чашек. Более высокие дозы могут спровоцировать беспричинное беспокойство, бессонницу и тахикардию, предупредил эксперт.

Он отметил, что кофе следует исключить из рациона, если есть гипертония, проблемы с сердечным ритмом или повышен холестерин. Также не нужно употреблять напиток натощак, так как пострадают стенки желудка. Лучше запивать им полноценный завтрак. Бариста уточнил, что утром лучше выбирать некрепкий кофе, в который можно добавить молоко.

"После плотного обеда в середине дня лучше всего подойдёт чёрный кофе без молока — американо или эспрессо. После ужина желательно отдавать предпочтение эспрессо, который положительно влияет на пищеварение и помогает снять тяжесть в желудке. Этот метод приготовления кофе способствует выработке ферментов, стимулирует работу ЖКТ и желчного пузыря", — заключил собеседник Лайфа.