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16 сентября, 17:58

Россияне установили рекорд по покупкам кофе с собой

Coffee Like: Россияне в августе купили 1,481 млн чашек кофе и установили рекорд

В августе в РФ был зафиксирован рекордный объём продаж кофе навынос. Россияне купили 1,481 миллиона чашек классических кофейных напитков — капучино, латте, раф, эспрессо. Об этом сообщили представители сети Coffee Like в беседе с "Газета.ru".

В компании отметили, что в период с сентября по декабрь прошлого года продажи кофе упали на 23%. Ситуация стабилизировалась к маю 2023-го. Тогда выручка выросла на 27% и догнала прежние значения. Летом продажи показывали положительную динамику и достигли максимума в августе, отметила исполнительный директор Coffee Like Татьяна Кузнецова.

"Теряем вкус": Диетолог рассказала, с чем запрещено сочетать кофе

"Теряем вкус": Диетолог рассказала, с чем запрещено сочетать кофе

Ранее Лайф рассказывал, почему стоит отказаться от покупки кофе навынос. По мнению ведущего программы "Живая еда" Сергея Малозёмова, кофе "с собой" заставляет людей делать преждевременные перекусы и противоречит принципам сбалансированного питания.

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ТАСС / ZUMA Press Wire

Дарья Нарыкова
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