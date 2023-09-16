Россияне установили рекорд по покупкам кофе с собой

В августе в РФ был зафиксирован рекордный объём продаж кофе навынос. Россияне купили 1,481 миллиона чашек классических кофейных напитков — капучино, латте, раф, эспрессо. Об этом сообщили представители сети Coffee Like в беседе с "Газета.ru".

В компании отметили, что в период с сентября по декабрь прошлого года продажи кофе упали на 23%. Ситуация стабилизировалась к маю 2023-го. Тогда выручка выросла на 27% и догнала прежние значения. Летом продажи показывали положительную динамику и достигли максимума в августе, отметила исполнительный директор Coffee Like Татьяна Кузнецова.