Россияне установили рекорд по покупкам кофе с собой
Coffee Like: Россияне в августе купили 1,481 млн чашек кофе и установили рекорд
В августе в РФ был зафиксирован рекордный объём продаж кофе навынос. Россияне купили 1,481 миллиона чашек классических кофейных напитков — капучино, латте, раф, эспрессо. Об этом сообщили представители сети Coffee Like в беседе с "Газета.ru".
В компании отметили, что в период с сентября по декабрь прошлого года продажи кофе упали на 23%. Ситуация стабилизировалась к маю 2023-го. Тогда выручка выросла на 27% и догнала прежние значения. Летом продажи показывали положительную динамику и достигли максимума в августе, отметила исполнительный директор Coffee Like Татьяна Кузнецова.
Ранее Лайф рассказывал, почему стоит отказаться от покупки кофе навынос. По мнению ведущего программы "Живая еда" Сергея Малозёмова, кофе "с собой" заставляет людей делать преждевременные перекусы и противоречит принципам сбалансированного питания.
ТАСС / ZUMA Press Wire