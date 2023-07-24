Эксперт назвал весомые причины отказаться от кофе навынос

Покупать кофе навынос вошло в привычку многих россиян, но она может крайне негативно влиять на организм. Как рассказал радио Sputnik автор и ведущий программы "Живая еда" Сергей Малозёмов, кофе "с собой" противоречит принципам сбалансированного питания и подталкивает людей к незапланированным перекусам.

"У многих людей есть реакция выделения желудочного сока на употребление кофе. Если где-то между завтраком и обедом выпить кофе, можно ощутить такой голод, что не получится удержаться от перекуса, и перекус этот вряд ли окажется здоровым", — заявил Малозёмов.

Он подчеркнул, что в кофейных напитках "с собой" нередко содержится избыточное количество сахара, что плохо влияет на здоровье и на фигуру. Так, например, он сослался на проведённые в Великобритании исследования, согласно которым в одном из видов раф-кофе содержалось порядка 18 чайных ложек сахара на полулитровый стакан.



Кроме того, кофе навынос часто продаётся с пластиковыми крышками. По словам специалиста, влияние микрочастиц полимеров на организм пока не изучено, но потенциально они могут быть опасными. Малозёмов порекомендовал пить кофе из обычной посуды, только после основного приёма пищи и с минимальным количеством сахара.