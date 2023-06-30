Эффект плацебо: Учёные раскрыли, как кофе на самом деле влияет на наш организм
Front Behav Neurosci: Тонизирующее действие кофе связано с эффектом плацебо
Тонизирующее действие кофе может быть связано с эффектом плацебо, то есть верой в то, что напиток помогает взбодриться. К такому выводу пришли португальские учёные, их исследование опубликовано в журнале Frontiers in Behavioral Neuroscience.
Специалисты собрали группу добровольцев, выпивающих минимум одну чашку кофе в день. Сначала людям сделали МРТ на "безкофеиновую" голову. Потом одной группе участников дали кофе, а второй — кофеин, а после исследователи уже сделали повторную томографию. В итоге все участники эксперимента оказались одинаково подготовленными к переходу от отдыха к работе. Единственным отличием стало то, что чашка кофе улучшила связь в некоторых частях мозга, которые участвуют в памяти и когнитивном контроле.
Получается, что кофеин сам по себе может взбодрить человека, но кофе быстрее повышает работоспособность. Как считают авторы исследования, тонизирующий эффект может быть связан со вкусом или запахом напитка, а также психологическими ожиданиями, связанными с его употреблением.
Ранее, эндокринолог Зухра Павлова назвала топ-3 ошибок, которые мы все допускаем за чашечкой кофе. И одна из них — пить любимый напиток во время еды.
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