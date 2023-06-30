Эффект плацебо: Учёные раскрыли, как кофе на самом деле влияет на наш организм

Тонизирующее действие кофе может быть связано с эффектом плацебо, то есть верой в то, что напиток помогает взбодриться. К такому выводу пришли португальские учёные, их исследование опубликовано в журнале Frontiers in Behavioral Neuroscience.

Специалисты собрали группу добровольцев, выпивающих минимум одну чашку кофе в день. Сначала людям сделали МРТ на "безкофеиновую" голову. Потом одной группе участников дали кофе, а второй — кофеин, а после исследователи уже сделали повторную томографию. В итоге все участники эксперимента оказались одинаково подготовленными к переходу от отдыха к работе. Единственным отличием стало то, что чашка кофе улучшила связь в некоторых частях мозга, которые участвуют в памяти и когнитивном контроле.

Получается, что кофеин сам по себе может взбодрить человека, но кофе быстрее повышает работоспособность. Как считают авторы исследования, тонизирующий эффект может быть связан со вкусом или запахом напитка, а также психологическими ожиданиями, связанными с его употреблением.